Кличко відреагував на смерть Панеттьєрі: "Ніщо не зітре час, який ми провели разом"

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі, український боксер Володимир Кличко, вперше публічно відреагував на її раптову смерть . Він поділився родинним фото та висловився про їхню спільну доньку Каю-Євдокію.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Кличка.

Як Кличко відреагував на смерть Панеттьєрі

Він наголосив, що, попри завершення їхніх стосунків, Гайден була "важливою частиною" його життя та матір'ю їхньої спільної доньки.

"Наша родина переживає час глибокого шоку та горя. Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко мене засмучує. Вона залишила цей світ надто рано", - написав спортсмен.

Володимир згадав про професійний шлях акторки та труднощі, з якими вона стикалася протягом життя.

"Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Ніщо не зітре час, який ми провели разом, або місце, яке вона посідала в нашому житті", - зазначив Кличко.

Панеттьєрі з Кличком та донькою (фото: instagram.com/klitschko)

Окремо він висловився про їхню доньки Каю, якій зараз 11 років.

"Нашій доньці Каї я завжди буду з повагою розповідати про її маму і подбаю про те, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була", - написав він.

Український боксер також висловив співчуття батькам Панеттьєрі, її друзям та шанувальникам.

"Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гайден, її друзям і фанатам, які сьогодні також сумують. Такі молоді й талановиті люди, як Гайден, не повинні залишати цей світ так рано", - сказав він.

Він попросив громадськість поважати приватність його родини у цей складний період.

"Я прошу всіх поважати почуття та приватність нашої родини в цей надзвичайно важкий час. Наразі це все, що я хочу сказати", - додав він.

Наприкінці Володимир подякував усім, хто підтримує його родину та висловлює співчуття.

"Спочивай спокійно, Гайден. Нехай ти знайдеш вічний спокій", - завершив він.

Панеттьєрі та Кличко (фото: колаж РБК-Україна)

Що відомо про смерть Хайден Панеттьєрі

Панеттьєрі померла 16 серпня у 36 років. Нові деталі щодо обставин показали, що акторку знайшли у квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, у стані зупинки серця. Медики констатували смерть на місці після спроб реанімації.

Попередній розтин не виявив ознак травми, яка могла б спричинити трагедію. Причина все ще офіційно не встановлена. Відомо, що правоохоронці підтвердили відсутність ознак злочину.

На аудіозаписах диспетчерської служби, опублікованих у ЗМІ, можна було почути фрази "передозування" та "триває серцево-легенева реанімація".

Панеттьєрі найбільше знали за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл". Вона також знімалася у фільмах "Крик 4" та "Крик 6".

Хайден і Володимир були разом з 2009 по 2018 рік і навіть планували весілля. У 2014 році у них народилася донька, повну опіку над якою отримав спортсмен.