Нові деталі смерті Гайден Панеттьєрі: якими були останні хвилини та що каже поліція

З'явилися нові подробиці щодо смерті Гайден Панеттьєрі , якої раптово не стало у 36 років. Її знайшли у квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, після чого на місце прибули поліцейські та медики.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що кажуть правоохоронці про смерть Панеттьєрі

Акторка померла в неділю, 16 серпня, у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. За даними правоохоронців, близько 13:51 до екстрених служб надійшов дзвінок про жінку без свідомості, яка перебувала в стані зупинки серця.

На місце прибули поліцейські та медики. Фахівці проводили серцево-легеневу реанімацію та надавали акторці допомогу. Попри спроби врятувати Панеттьєрі, о 14:32 її смерть констатували на місці.

Джерела в поліції зазначили, що викликав швидку друг, але хто саме - жінка чи чоловік - не вказано. Водночас попереднє розслідування не виявило ознак насильницької смерті або підозрілих обставин.

В аудіозаписі диспетчерської служби, яке оприлюднило видання, можна почути фрази "передозування" та "триває серцево-легенева реанімація" приблизно в той час, коли настала смерть Панеттьєрі.

Гайден Панеттьєрі померла у 36 років (скриншот)

Водночас офіційну причину смерті наразі не встановлено. Її має визначити коронер округу Грінвілл після проведення розтину.

Що відомо про смерть та життя Панеттьєрі

Нагадаємо, про трагічну звістку повідомив багаторічний представник акторки від імені її батька Алана Панеттьєрі.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала безмірну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам людей, які спостерігали за нею на екрані", - йшлося у заяві.

У 2023-му родина акторки також втратила сина Янсена, якому було 28 років. У хлопця були проблеми із здоров'ям серця.

Панеттьєрі почала кар'єру ще в дитинстві. Всесвітню популярність їй принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі "Герої", а згодом акторка зіграла одну з головних ролей у музичній драмі "Нешвілл". За образ Джульєтт Барнс вона двічі номінувалася на премію "Золотий глобус".

Гайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Також Панеттьєрі знімалася у фільмах "Пам'ятай титанів", "Виховуючи Гелен", "Крик 4" та "Крик 6". Її останньою роботою стала психологічна стрічка "Sleepwalker".

Акторка залишила по собі 11-річну доньку Каю-Євдокію, яку народила у стосукнах з українським боксером Володимиром Кличком. Пара заручилася у 2013 році після майже чотирьох років разом, проте до весілля справа так і не дійшла.

Зрештою вони розійшлися й боксер отримав повну опіку над дівчинкою на тлі проблем зіркової мами з ментальним здоров'ям та залежностями.