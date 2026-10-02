Российская атака повредила дом Усиков: жена боксера показала последствия

Жена боксера опубликовала фото стеклянной двери, полностью покрытой трещинами
Дом украинского боксера Александра Усика и его семьи получил повреждения в результате российских обстрелов.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram-stories Екатерины Усик.
Екатерина опубликовала фотографию стеклянной двери или окна в доме. На снимке видно, что стекло уцелело, однако полностью покрылось густой паутиной трещин.
Подробностей жена спортсмена не раскрыла. Фотографию она подписала только одним английским словом:
"Home", - написала Екатерина, добавив символ разбитого сердца.
Точная дата, когда дом получил повреждения, пока неизвестна.
Незадолго до публикации семья отдыхала в Испании, а Екатерина недавно сообщила о возвращении в Украину. О пострадавших она не упоминала.
Это не первый случай, когда жилье семьи Усиков страдает от российской агрессии.
В начале полномасштабного вторжения российские военные захватили здание спортсмена в Ворзеле Киевской области.
Во дворе кафиры разместили танки и бронетранспортеры, а после освобождения населенного пункта семья увидела изуродованную территорию и поврежденный дом.
Позже Екатерина Усик рассказывала, что здание находится в плохом состоянии. По ее словам, в будущем семья планирует полностью снести этот дом.