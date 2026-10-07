Ким Кардашьян показала семейное путешествие по Азии: фото возле Великой китайской стены

Ким Кардашьян вместе с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер отправилась в Китай. Звезды устроили семейную фотосессию на фоне одной из самых известных достопримечательностей мира - Великой китайской стены.

Wave RBC.UA сообщает, что с ними тоже были внучки Крис Дженнер - 8-летняя Чикаго Вест, 8-летняя Тру Томпсон и 9-летняя Дрим Кардашьян.

Изысканные образы

Для поездки Ким выбрала длинное платье с вырезом халтера и декоративным принтом в насыщенных синих и землистых оттенках. Образ напоминал традиционные восточноазиатские мотивы.

Крис Дженнер также поддержала атмосферу поездки. Она предстала в приталенном платье, стилизованном под традиционные китайские чонсы, с сине-оранжевым цветочным узором. Хлои в свою очередь выбрала более сдержанный образ - черное платье до колен и белые кроссовки.

Ким Кардашьян с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

Ким Кардашьян с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

На фотографиях семья позировала возле Великой китайской стены, а также с традиционными бумажными зонтиками.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поездка в Китай стала частью масштабного семейного путешествия по Восточной Азии.

Похоже, на этот раз семья Кардашьян-Дженнер решила соединить насыщенное путешествие по Азии со временем, проведенным вместе, а самые молодые представительницы семейства стали главными героинями многих кадров.