Ким Кардашьян показала семейное путешествие по Азии: фото возле Великой китайской стены

Звезда вместе с Хлои, Крис Дженнер устроили фотосессию во время путешествия по Китаю
Ким Кардашьян вместе с сестрой Хлои и мамой Крис Дженнер отправилась в Китай. Звезды устроили семейную фотосессию на фоне одной из самых известных достопримечательностей мира - Великой китайской стены.
Wave RBC.UA сообщает, что с ними тоже были внучки Крис Дженнер - 8-летняя Чикаго Вест, 8-летняя Тру Томпсон и 9-летняя Дрим Кардашьян.
Для поездки Ким выбрала длинное платье с вырезом халтера и декоративным принтом в насыщенных синих и землистых оттенках. Образ напоминал традиционные восточноазиатские мотивы.
Крис Дженнер также поддержала атмосферу поездки. Она предстала в приталенном платье, стилизованном под традиционные китайские чонсы, с сине-оранжевым цветочным узором. Хлои в свою очередь выбрала более сдержанный образ - черное платье до колен и белые кроссовки.
На фотографиях семья позировала возле Великой китайской стены, а также с традиционными бумажными зонтиками.
Поездка в Китай стала частью масштабного семейного путешествия по Восточной Азии.
Похоже, на этот раз семья Кардашьян-Дженнер решила соединить насыщенное путешествие по Азии со временем, проведенным вместе, а самые молодые представительницы семейства стали главными героинями многих кадров.