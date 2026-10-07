Кім Кардаш’ян показала сімейну подорож Азією: фото біля Великої китайської стіни

Зірка разом із Хлої, Кріс Дженнер влаштували фотосесію під час подорожі Китаєм
Кім Кардаш’ян разом із сестрою Хлої та мамою Кріс Дженнер вирушила до Китаю. Зірки влаштували сімейну фотосесію на тлі однієї з найвідоміших пам’яток світу - Великої китайської стіни.
Wave RBC.UA повідомляє, що з ними також були внучки Кріс Дженнер - 8-річна Чикаго Вест, 8-річна Тру Томпсон та 9-річна Дрім Кардаш’ян.
Для поїздки Кім обрала довгу сукню з вирізом халтер і декоративним принтом у насичених синіх та землистих відтінках. Образ нагадував традиційні східноазійські мотиви.
Кріс Дженнер також підтримала атмосферу подорожі. Вона постала у приталеній сукні, стилізованій під традиційний китайський чонсам, із синьо-помаранчевим квітковим візерунком. Хлої своєю чергою обрала стриманіший образ - чорну сукню до колін і білі кросівки.
На фотографіях родина позувала біля Великої китайської стіни, а також з традиційними паперовими парасольками.
Поїздка до Китаю стала частиною масштабної сімейної подорожі Східною Азією.
Схоже, цього разу родина Кардаш’ян-Дженнер вирішила поєднати насичену подорож Азією з часом, проведеним разом, а наймолодші представниці сімейства стали головними героїнями багатьох кадрів.