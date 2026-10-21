Ким Кардашян воспроизвела дерзкий стиль дочери на Хэллоуин: бирюзовые волосы и пирсинг

Ким Кардашьян нашла необычный способ отпраздновать Хэллоуин-2026. 45-летняя телезвезда, бизнесвумен и инфлюэнсер примерила образ своей 13-летней дочери Норт Вест, воспроизведя ее узнаваемый стиль с яркими волосами, пирсингом и готическими деталями.

Образ Ким Кардашьян на Хэллоуин

Для создания образа она выбрала длинный парик бирюзово-голубого оттенка, выразительный макияж глаз и накладные ресницы.

Лицо и руки звезды украшали имитации пирсинга, а завершали стилизацию черная футболка с принтом, полосатый лонгслив и массивная серебристая цепь с подвеской в форме черепа.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особое внимание Ким уделила деталям: она сделала длинные ногти с объемным 3D-дизайном в готическом стиле и повторила характерные позы дочери.

В частности, на одном из снимков знаменитость прикрывает рот рукой - именно так Норт нередко позирует для собственных фотографий.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Хэллоуин-2026", - подписала публикацию Кардашьян.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шутливое перевоплощение развлекло и семью звезды. Ее сестра Кортни Кардашьян написала, что они с Нортом - настоящие близнецы, а мама Ким, Крис Дженнер, назвала замысел очень веселым.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как выглядит Норт Вест

В последнее время стиль Норт Вест регулярно привлекает внимание пользователей соцсетей. Девочка экспериментирует с внешностью, в частности, носит ярко-голубые волосы, накладной пирсинг и необычные аксессуары.

Ким Кардашьян рассказывала, что позволяет дочке искать собственный стиль и пробовать разные образы. В этот раз звезда решила не критиковать модные эксперименты Норт, а воспроизвести их в собственном геловинском костюме.