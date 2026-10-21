Кім Кардашян відтворила зухвалий стиль доньки на Геловін: бірюзове волосся та пірсинг

Зірка стала двійником власної доньки - для перевтілення вона повторила її бунтарський стиль і характерні жести
Кім Кардаш'ян знайшла незвичний спосіб відсвяткувати Геловін-2026. 45-річна телезірка, бізнесвумен та інфлюенсерка приміряла образ своєї 13-річної доньки Норт Вест, відтворивши її впізнаваний стиль із яскравим волоссям, пірсингом і готичними деталями.
Для створення образу вона обрала довгу перуку бірюзово-блакитного відтінку, виразний макіяж очей і накладні вії.
Обличчя та руки зірки прикрашали імітації пірсингу, а завершували стилізацію чорна футболка з принтом, смугастий лонгслів і масивний сріблястий ланцюг із підвіскою у формі черепа.
Окрему увагу Кім приділила деталям: вона зробила довгі нігті з об'ємним 3D-дизайном у готичному стилі та повторила характерні пози доньки.
Зокрема, на одному зі знімків знаменитість прикриває рот рукою - саме так Норт нерідко позує для власних фотографій.
"Геловін-2026", - підписала публікацію Кардаш'ян.
Жартівливе перевтілення розважило й родину зірки. Її сестра Кортні Кардаш'ян написала, що вони з Норт - справжні близнюки, а мама Кім, Кріс Дженнер, назвала задум дуже веселим.
Останнім часом стиль Норт Вест регулярно привертає увагу користувачів соцмереж. Дівчинка експериментує із зовнішністю, зокрема носить яскраво-блакитне волосся, накладний пірсинг і незвичні аксесуари.
Кім Кардаш'ян розповідала, що дозволяє доньці шукати власний стиль і пробувати різні образи. Цього разу зірка вирішила не критикувати модні експерименти Норт, а відтворити їх у власному геловінському костюмі.