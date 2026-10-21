Кім Кардашян відтворила зухвалий стиль доньки на Геловін: бірюзове волосся та пірсинг

Кім Кардаш'ян знайшла незвичний спосіб відсвяткувати Геловін-2026. 45-річна телезірка, бізнесвумен та інфлюенсерка приміряла образ своєї 13-річної доньки Норт Вест, відтворивши її впізнаваний стиль із яскравим волоссям, пірсингом і готичними деталями.

Образ Кім Кардаш'ян на Геловін

Для створення образу вона обрала довгу перуку бірюзово-блакитного відтінку, виразний макіяж очей і накладні вії.

Обличчя та руки зірки прикрашали імітації пірсингу, а завершували стилізацію чорна футболка з принтом, смугастий лонгслів і масивний сріблястий ланцюг із підвіскою у формі черепа.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Окрему увагу Кім приділила деталям: вона зробила довгі нігті з об'ємним 3D-дизайном у готичному стилі та повторила характерні пози доньки.

Зокрема, на одному зі знімків знаменитість прикриває рот рукою - саме так Норт нерідко позує для власних фотографій.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Геловін-2026", - підписала публікацію Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Жартівливе перевтілення розважило й родину зірки. Її сестра Кортні Кардаш'ян написала, що вони з Норт - справжні близнюки, а мама Кім, Кріс Дженнер, назвала задум дуже веселим.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як виглядає Норт Вест

Останнім часом стиль Норт Вест регулярно привертає увагу користувачів соцмереж. Дівчинка експериментує із зовнішністю, зокрема носить яскраво-блакитне волосся, накладний пірсинг і незвичні аксесуари.

Кім Кардаш'ян розповідала, що дозволяє доньці шукати власний стиль і пробувати різні образи. Цього разу зірка вирішила не критикувати модні експерименти Норт, а відтворити їх у власному геловінському костюмі.