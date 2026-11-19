В графике Кары Делевинь нашлось две свободные недели для GTA 6. Британская модель и актриса призналась, что заранее зарезервировала время после выхода видеоигры, чтобы посвятить его новой части любимой серии.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью Делевинь для Pop Crave .

Две недели для возвращения в мир GTA

В разговоре с журналистом Делевинь рассказала, что до сих пор носит старый мерч Grand Theft Auto. Ее увлечение серией оказалось настолько серьезным, что для знакомства с новой игрой она заранее расчистила свое расписание.

"Я уволила две недели после выхода игры. Не могу дождаться", - поделилась модель.

Делевинь также сказала, что любит GTA и в дальнейшем будет оставаться ее поклонницей. От новой части она ожидает яркие впечатления.

"Это будет невероятно", - добавила она.

Голос Делевинь уже звучал в GTA 5

Для Кары эта серия - еще и часть собственной карьеры. В вышедшей в 2013 году Grand Theft Auto V она озвучила DJ Cara - ведущую радиостанции Non-Stop-Pop FM.

Игроки могут включить эту станцию во время поездок по виртуальному Лос-Сантосу. Между попкомпозициями звучат реплики ее героини, поэтому голос модели знаком многим поклонникам игры.

Впоследствии Делевинь вернулась к работе над радиоэфирами для обновленных версий GTA 5. Теперь продолжения она ждет также как игрок, который уже подготовил для него место в своем календаре.

Когда выходит GTA 6 и о чем она

Дата релиза Grand Theft Auto VI от Rockstar Games - 19 ноября 2026 года. Игра выходит на PlayStation 5 и Xbox Series XS.

События разворачиваются в вымышленном штате Леонида, в том числе в Вайс-Сити. Главные герои - Джейсон и Люсия, которые после неудачного ограбления оказываются в центре криминального сговора. Чтобы выжить, им приходится полагаться друг на друга.

Предыдущая номерная часть серии появилась за 13 лет до новой - и Делевинь уже определила, как будет наверстывать это ожидание.