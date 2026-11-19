У графіку Кари Делевінь знайшлося два вільні тижні для GTA 6. Британська модель і акторка зізналася, що заздалегідь зарезервувала час після виходу відеогри, щоб присвятити його новій частині улюбленої серії.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Делевінь для Pop Crave .

Два тижні для повернення у світ GTA

У розмові з журналістом Делевінь розповіла, що досі носить старий мерч Grand Theft Auto. Її захоплення серією виявилося настільки серйозним, що для знайомства з новою грою вона заздалегідь розчистила свій розклад.

"Я звільнила два тижні після виходу гри. Не можу дочекатися", - поділилася модель.

Делевінь також сказала, що любить GTA й надалі залишатиметься її прихильницею. Від нової частини вона очікує яскравих вражень.

"Це буде неймовірно", - додала вона.

Голос Делевінь уже звучав у GTA 5

Для Кари ця серія - ще й частина власної кар'єри. У Grand Theft Auto V, що вийшла 2013 року, вона озвучила DJ Cara - ведучу радіостанції Non-Stop-Pop FM.

Гравці можуть увімкнути цю станцію під час поїздок віртуальним Лос-Сантосом. Між попкомпозиціями звучать репліки її героїні, тож голос моделі знайомий багатьом шанувальникам гри.

Згодом Делевінь повернулася до роботи над радіоефірами для оновлених версій GTA 5. Тепер на продовження вона чекає також як гравчиня, яка вже підготувала для нього місце у своєму календарі.

Коли виходить GTA 6 і про що вона

Дата релізу Grand Theft Auto VI від Rockstar Games - 19 листопада 2026 року. Гра виходить на PlayStation 5 та Xbox Series XS.

Події розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, зокрема у Вайс-Сіті. Головні герої - Джейсон і Люсія, які після невдалого пограбування опиняються в центрі кримінальної змови. Щоб вижити, їм доводиться покладатися одне на одного.

Попередня номерна частина серії з'явилася за 13 років до нової - і Делевінь уже визначила, як надолужуватиме це очікування.