Американская актриса и модель Гантер Шафер посетила фотоколл сериала "Бегущий по лезвию 2099", который состоялся в Regis House в Лондоне. Wave RBC.UA сообщает, что для появления перед фотографами звезда выбрала образ из коллекции Prada весна-лето 2027, перенеся подиумные тенденции на красную дорожку.

Откровенный образ актрисы

Шафер появилась на мероприятии в бирюзовом атласном топе-бра с широкими бретелями и глубоким декольте. Короткий верх обнажал живот актрисы. Его дополнила белой юбкой меди с низкой посадкой и асимметричным разрезом спереди.

Особенное внимание привлекала салатовая вставка на юбке, которая контрастировала с белой тканью и придавала наряду яркий акцент.

Завершали образ черные остроносые туфли-лодочки на каблуке. Актриса оставила волосы распущенными, а в макияже сделала ставку на выразительный взгляд, подчеркнув глаза бирюзовыми тенями.

Поверх комплекта актриса надела прозрачный плащ-дождевик, ставший необычным завершением стилизации.

Таким образом, Гантер поддержала цветовую гамму своего наряда и создала целостный образ, в котором сочетались насыщенные оттенки, лаконичные формы и смелые пропорции.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)