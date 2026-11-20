Американська акторка та модель Гантер Шафер відвідала фотокол серіалу "Той, що біжить по лезу 2099", який відбувся у Regis House в Лондоні. Wave RBC.UA повідомляє, що для появи перед фотографами зірка обрала образ із колекції Prada весна-літо 2027, перенісши подіумні тенденції на червону доріжку.

Відвертий образ акторки

Шафер з’явилася на заході в бірюзовому атласному топі-бра з широкими бретелями та глибоким декольте. Короткий верх оголював живіт акторки. Його вона доповнила білою спідницею міді з низькою посадкою та асиметричним розрізом спереду.

Особливу увагу привертала салатова вставка на спідниці, яка контрастувала з білою тканиною та додавала вбранню яскравого акценту.

Завершували образ чорні гостроносі туфлі-човники на підборах. Акторка залишила волосся розпущеним, а в макіяжі зробила ставку на виразний погляд, підкресливши очі бірюзовими тінями.

Поверх комплекту акторка одягнула прозорий плащ-дощовик, що став незвичним завершенням стилізації.

Таким чином Гантер підтримала кольорову гаму свого вбрання і створила цілісний образ, у якому поєдналися насичені відтінки, лаконічні форми та сміливі пропорції.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)