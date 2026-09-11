Экс-жена Кличко впервые за 13 лет приехала к родным в Ивано-Франковскую область

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель и певица Наталья Егорова, побывала в Ивано-Франковской области, откуда она родом. Для знаменитости эта поездка стала особенной - в последний раз она приезжала в места своего детства еще в 2013 году.

Как прошла встреча с родными

Одной из таких встреч стал разговор с давней подругой. Женщины вспомнили забавное, хотя и довольно рискованное происшествие с детства. В свое время они вместе отправились в лес, чтобы найти медведя. Правда, встреча с животным оказалась совсем не такой, как они могли себе представить.

По словам Егорова, медведь сам нашел девушек первым, после чего им пришлось бежать из леса.

"Воспоминания от детства - пожалуй, самые прекрасные и беззаботные. Мы как раз вспоминали, как когда-то пошли в лес искать медведя. Но медведь нашел нас первым. И мы убегали, спасая собственную жизнь! Тогда это казалось самым забавным приключением. А если оглянуться назад, пожалуй, не самая опасная", - написала она.

Наталья Егорова с родными (фото: скриншот)

Во время поездки Наталья также посетила свою бабушку, которой уже 97 лет. Егорова с теплотой рассказала о ее самочувствии и призналась, что увлекается активностью бабушки.

Наталья Егорова (фото: скриншот)

Она объяснила, что в 97 лет ее бабушка сохраняет ясный ум, имеет хорошее зрение и до сих пор может вышивать без очков. Именно это Наталья в шутку назвала одним из возможных секретов ее долголетия.

"Кажется, я открыла секрет долголетия. Моей бабушке 97 лет. У нее ясный ум, и она до сих пор вышивает без очков. Друзья, забудьте об антивозрастных секретах. Нам всем срочно нужно начать вышивать!" - пошутила Егорова.

Возвращение на Ивано-Франковскую область после такого длительного перерыва стало для модели возможностью не только увидеться с родными, но и на время вернуться к воспоминаниям о детстве.