Ексдружина Кличка вперше за 13 років приїхала до рідних на Івано-Франківщину

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель і співачка Наталія Єгорова, побувала на Івано-Франківщині, звідки вона родом. Для знаменитості ця поїздка стала особливою - востаннє вона приїжджала до місць свого дитинства ще у 2013 році.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.

Як пройшла зустріч з рідними

Однією з таких зустрічей стала розмова з давньою подругою. Жінки згадали кумедну, хоча й доволі ризиковану пригоду з дитинства. Свого часу вони разом вирушили до лісу, щоб знайти ведмедя. Щоправда, зустріч із твариною виявилася зовсім не такою, як вони могли собі уявити.

За словами Єгорової, ведмідь сам знайшов дівчат першим, після чого їм довелося тікати з лісу.

"Спогади від дитинства - мабуть, найпрекрасніші й найбезтурботніші. Ми саме згадували, як колись пішли до лісу шукати ведмедя. Але ведмідь знайшов нас першим. І ми тікали, рятуючи власне життя! Тоді це здавалося найкумеднішою пригодою. А якщо озирнутися назад, мабуть, не найнебезпечнішою", - написала вона.

Наталія Єгорова з рідними (фото: скриншот)

Під час поїздки Наталія також навідалася до своєї бабусі, якій вже 97 років. Єгорова з теплотою розповіла про її самопочуття та зізналася, що захоплюється активністю бабусі.

Наталія Єгорова (фото: скриншот)

Вона пояснила, що у 97 років її бабуся зберігає ясний розум, має хороший зір і досі може вишивати без окулярів. Саме це Наталія жартома назвала одним із можливих секретів її довголіття.

"Здається, я відкрила секрет довголіття. Моїй бабусі 97 років. У неї ясний розум, і вона досі вишиває без окулярів. Друзі, забудьте про антивікові секрети. Нам усім терміново треба почати вишивати!" - пожартувала Єгорова.

Повернення на Івано-Франківщину після такої тривалої перерви стало для моделі можливістю не лише побачитися з рідними, а й на деякий час повернутися до спогадів про дитинство.