"Спасибо, что родился": молодая возлюбленная Остапа Ступки нежно поздравила его с 59-летием

Маргарита показала совместное фото с актером
Украинский актер Остап Ступка 2 сентября отпраздновал день рождения - ему исполнилось 59 лет. С особой датой артиста публично поздравила его возлюбленная, театроведа Маргарита Ткач, младше его на 35 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram избранницы артиста.
В честь дня рождения актера Маргарита опубликовала их совместное фото.
На снимке пара позирует в объятиях: Ступка предстал перед камерой в темном наряде, а его избранница - в длинном бордовом платье.
Ткач не стала писать длинное поздравление, а обратилась к любимому лишь несколькими словами.
"Спасибо, что родился", - написала театровед.
Остап Ступка с любимой (фото: instagram.com/manipuliantka)
Сам Ступка также напомнил подписчикам об особой дате.
Актер обратил внимание, что 2 сентября родились сразу несколько мировых знаменитостей, среди которых Киану Ривз, Сальма Гаек и Леннокс Льюис.
"Сейчас родились Киану Ривз, Сальма Гаек, Леннокс Льюис, ну и мне сегодня 59. Спасибо всем, кто рядом! Слава ВСУ! Слава Украине", - написал актер.
Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)
Остап Ступка и Маргарита Ткач не скрывают своих отношений и иногда появляются вместе на публике и делятся общими кадрами.
Между влюбленными 35 лет разницы: актеру исполнилось 59, тогда как его избраннице - 24.
Маргарита связана с театральной сферой - она театровед. Именно общий интерес к театру в свое время и познакомил пару.