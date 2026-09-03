"Дякую, що народився": молода кохана Остапа Ступки ніжно привітала його з 59-річчям

Український актор Остап Ступка 2 вересня відсвяткував день народження - йому виповнилося 59 років. З особливою датою артиста публічно привітала його кохана, театрознавиця Маргарита Ткач, яка молодша за нього на 35 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці артиста.

Як кохана привітала Остапа Ступку

З нагоди дня народження актора Маргарита опублікувала їхнє спільне фото.

На знімку пара позує в обіймах: Ступка постав перед камерою у темному вбранні, а його обраниця - у довгій бордовій сукні.

Ткач не стала писати довге привітання, натомість звернулася до коханого лише кількома словами.

"Дякую, що народився", - написала театрознавиця.

Остап Ступка з коханою (фото: instagram.com/manipuliantka)

Сам Ступка також нагадав підписникам про особливу дату.

Актор звернув увагу, що 2 вересня народилися одразу декілька світових знаменитостей, серед яких Кіану Рівз, Сальма Гаєк і Леннокс Льюїс.

"Нині народилися Кіану Рівз, Сальма Гаек, Леннокс Льюїс, ну і мені сьогодні 59. Дякую всім, хто поруч! Слава ЗСУ! Слава Україні", - написав актор.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Що відомо про роман Остапа Ступки та Маргарити Ткач

Остап Ступка та Маргарита Ткач не приховують своїх стосунків і час від часу з'являються разом на публіці та діляться спільними кадрами.

Між закоханими 35 років різниці: акторові виповнилося 59, тоді як його обраниці - 24.

Маргарита пов'язана з театральною сферою - вона театрознавиця. Саме спільний інтерес до театру свого часу й познайомив пару.