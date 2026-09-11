Детское Евровидение-2026: стали известны имена ведущих Нацотбора

Финал перенесли на 26 сентября
Стали известны имена ведущих финала Нацотбора на Детское Евровидение-2026. Шоу проведут Тимур Мирошниченко, Анна Тульева и Анастасия Димид, представлявшая Украину на конкурсе в 2023 году.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Суспільне.
К ведущему и комментатору Евровидения Тимуру Мирошниченко и ведущей видеоблогу "Евровидения Украина" Анне Тульевой в этом году присоединится Анастасия Димид.
В 2023 году она представляла Украину на Детском Евровидении в Ницце и заняла пятое место. Теперь певица впервые попробует себя в роли ведущей Нацотбора.
"К эфиру готовлюсь очень ответственно: работаю над дикцией, сценическим языком и изучаю работу профессиональных телеведущих", - рассказала Анастасия.
Для Анны Тульевой это будет четвёртый Нацотбор подряд в роли ведущей. Она напомнила, что вместе с Мирошниченко вела отбор в 2023 году, когда Димид была его участницей.
Финал состоится 26 сентября в 19.00. Сначала его планировали провести 13 сентября, но из-за ухудшения ситуации ситуации дату изменили.
Трансляция будет доступна на телеканале и сайте "Общественное Культура", сайте junior.eurovision.ua и ютуб-канале "Евровидение Украина".
Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.
В финале выступят шесть участников:
Победитель будет представлять Украину на международном Детском Евровидении-2026.
Конкурс состоится 24 октября на Мальте, где будут соревноваться представители 16 стран.