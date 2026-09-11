Умерла принцесса Норвегии Астрид - через два дня после похорон брата-короля

В Норвегии скончалась принцесса Астрид, старшая сестра покойного короля Гаральда V. Ей было 94 года. За два дня до смерти она присутствовала на похоронах брата.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на королевский дворец Норвегии .

Что сообщила королевская семья

Во дворце подтвердили, что принцесса ушла из жизни в пятницу, 11 сентября. Причины смерти в обнародованном заявлении не уточнили.

В знак скорби флаг на балконе королевского дворца опустят в день ее смерти и в день похорон.

"Тетя Астрид была важной поддержкой для короля Гаральда и остальной нашей семьи", - заявил ее племянник, король Норвегии Гокон VIII.

Он также отметил ее многолетнюю службу королевской семье и внимание к людям, нуждающимся в особой поддержке.

Дети принцессы в совместном обращении вспомнили ее заботу, мудрость и чувство юмора.

Принцесса Астрид с родными (фото: Getty Images)

По информации Reuters, в последний раз Астрид появилась на публике 9 сентября - на похоронах короля Гаральда V в Осло.

Ее младший брат скончался в августе в возрасте 89 лет. Он находился на престоле более 35 лет.

Чем запомнилась принцесса Астрид

Как отмечено в биографии, обнародованной дворцом, Астрид исполняла обязанности первой леди Норвегии с 1954 по 1968 год.

Она взяла на себя эту роль в 22 года после смерти матери, кронпринцессы Марты.

Принцесса сопровождала отца, короля Олафа V, во время официальных поездок и принимала гостей на государственных мероприятиях.

После женитьбы Гаральда на Соне в 1968 году обязанности первой леди перешли к его жене, однако Астрид продолжала представлять королевскую семью.

Она возглавляла мемориальный фонд кронпринцессы Марты, поддерживающий социальные и гуманитарные инициативы. У принцессы осталось пятеро детей.