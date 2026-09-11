Померла принцеса Норвегії Астрід - через два дні після похорону брата-короля
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Культура

Померла принцеса Норвегії Астрід - через два дні після похорону брата-короля

Старша сестра Гаральда V протягом 14 років виконувала обов’язки першої леді Норвегії

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Принцеса Астрід (фото: Getty Images)
Дата: 11 вересня 2026

У Норвегії померла принцеса Астрід, старша сестра покійного короля Гаральда V. Їй було 94 роки. За два дні до смерті вона була присутня на похороні брата.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на королівський палац Норвегії.

Що повідомила королівська родина

У палаці підтвердили, що принцеса пішла з життя у п’ятницю, 11 вересня. Причину смерті в оприлюдненій заяві не уточнили.

На знак скорботи прапор на балконі королівського палацу приспустять у день її смерті та в день похорону.

"Тітка Астрід була важливою підтримкою для короля Гаральда та решти нашої родини", - заявив її племінник, король Норвегії Гокон VIII.

Він також відзначив її багаторічну службу королівській родині та увагу до людей, які потребували особливої підтримки.

Діти принцеси у спільному зверненні згадали її турботу, мудрість і почуття гумору.

Померла принцеса Норвегії Астрід - через два дні після похорону брата-короляПринцеса Астрід з рідними (фото: Getty Images)

За інформацією Reuters, востаннє Астрід з’явилася на публіці 9 вересня - на похороні короля Гаральда V в Осло.

Її молодший брат помер у серпні у віці 89 років. Він перебував на престолі понад 35 років.

Чим запам’яталася принцеса Астрід

Як зазначено в біографії, оприлюдненій палацом, Астрід виконувала обов’язки першої леді Норвегії з 1954 до 1968 року.

Вона взяла на себе цю роль у 22 роки після смерті матері, кронпринцеси Марти.

Принцеса супроводжувала батька, короля Олафа V, під час офіційних поїздок і приймала гостей на державних заходах.

Після одруження Гаральда із Сонею у 1968 році обов’язки першої леді перейшли до його дружини, проте Астрід продовжувала представляти королівську родину.

Вона очолювала меморіальний фонд кронпринцеси Марти, який підтримує соціальні та гуманітарні ініціативи. У принцеси залишилося п’ятеро дітей.

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