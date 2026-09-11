Дитяче Євробачення-2026: стали відомі імена ведучих Нацвідбору

Фінал перенесли на 26 вересня
Стали відомі імена ведучих фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026. Шоу проведуть Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та Анастасія Димид, яка представляла Україну на конкурсі у 2023 році.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Суспільне.
До ведучого й коментатора Євробачення Тімура Мірошниченка та ведучої відеоблогу "Євробачення Україна" Анни Тульєвої цього року долучиться Анастасія Димид.
У 2023 році вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні в Ніцці та посіла п’яте місце. Тепер співачка вперше спробує себе в ролі ведучої Нацвідбору.
"До ефіру готуюся дуже відповідально: працюю над дикцією, сценічною мовою та вивчаю роботу професійних телеведучих", - розповіла Анастасія.
Для Анни Тульєвої це буде четвертий Нацвідбір поспіль у ролі ведучої. Вона пригадала, що разом із Мірошниченком вела відбір 2023 року, коли Димид була його учасницею.
Фінал відбудеться 26 вересня о 19:00. Спочатку його планували провести 13 вересня, але через погіршення безпекової ситуації дату змінили.
Трансляція буде доступна на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", сайті junior.eurovision.ua та ютуб-каналі "Євробачення Україна".
Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.
У фіналі виступлять шестеро учасників:
Переможець представлятиме Україну на міжнародному Д"итячому Євробаченні-2026".
Конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті, де змагатимуться представники 16 країн.