Дитяче Євробачення-2026: стали відомі імена ведучих Нацвідбору
Головна Зірки Дитяче Євробачення-2026: стали відомі імена ведучих Нацвідбору
Зірки

Дитяче Євробачення-2026: стали відомі імена ведучих Нацвідбору

Фінал перенесли на 26 вересня

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Тимур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Дата: 11 вересня 2026

Стали відомі імена ведучих фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2026. Шоу проведуть Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та Анастасія Димид, яка представляла Україну на конкурсі у 2023 році.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Суспільне.

Хто вестиме Нацвідбір

До ведучого й коментатора Євробачення Тімура Мірошниченка та ведучої відеоблогу "Євробачення Україна" Анни Тульєвої цього року долучиться Анастасія Димид.

У 2023 році вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні в Ніцці та посіла п’яте місце. Тепер співачка вперше спробує себе в ролі ведучої Нацвідбору.

"До ефіру готуюся дуже відповідально: працюю над дикцією, сценічною мовою та вивчаю роботу професійних телеведучих", - розповіла Анастасія.

Для Анни Тульєвої це буде четвертий Нацвідбір поспіль у ролі ведучої. Вона пригадала, що разом із Мірошниченком вела відбір 2023 року, коли Димид була його учасницею.

Коли й де дивитися фінал

Фінал відбудеться 26 вересня о 19:00. Спочатку його планували провести 13 вересня, але через погіршення безпекової ситуації дату змінили.

Трансляція буде доступна на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", сайті junior.eurovision.ua та ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Хто змагатиметься за поїздку на конкурс

У фіналі виступлять шестеро учасників:

  • Анастасія Пошедіна - "Крила";
  • Роман Дорошенко - "Say Hello";
  • Еріка Колесніченко - "НЕ колискова";
  • Дмитро Карабет - "Мамо";
  • Марко Сердинський - "Гори";
  • Злата Солоненко - "Who am I".

Переможець представлятиме Україну на міжнародному Д"итячому Євробаченні-2026".

Конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті, де змагатимуться представники 16 країн.

Головні новини
Базового гардероба не існує? Стилістка Ольга Галушка про розумний шопінг, сучасні тренди та ціни українських брендів Базового гардероба не існує? Стилістка Ольга Галушка про розумний шопінг, сучасні тренди та ціни українських брендів Померла принцеса Норвегії Астрід - через два дні після похорону брата-короля Померла принцеса Норвегії Астрід - через два дні після похорону брата-короля 2977 вогнів пам’яті: над Нью-Йорком відтворили вежі-близнюки 2977 вогнів пам’яті: над Нью-Йорком відтворили вежі-близнюки