Дарья Харитонова из "Холостяка" стала "Miss International Ukraine"

Участница 15-го сезона романтического реалити "Холостяк" Дарья Харитонова получила титул "Miss International Ukraine". Танцовщица будет представлять Украину на международном конкурсе красоты "Miss International 2026" в Японии.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальную Instagram-страницу конкурса.

Что известно о Дарье Харитонове

Харитонова - танцовщица, хореографиня и предпринимательница из Киева. Телезрителям она знакома по сезону "Холостяка", главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов.

Спорт занимает важное место в ее жизни. Помимо танцев, Дарья увлекается серфингом, теннисом и конным спортом.

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Дарья убеждена, что понимание ритма жизни профессиональных спортсменов поможет ему поддержать Кравцова.

Опыт конкурсов красоты у украинки тоже уже есть: в прошлом году она стала финалисткой "Мисс Украина 2025". Теперь Харитонова будет готовиться к выступлению на международной сцене.

Чемпионские титулы, собственный бренд и благотворительность

В спортивных бальных танцах Дарья имеет значительные достижения: она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых.

Харитонова также работает тренером, занимается моделингом и развивает бренд одежды Dary Design Studio. Собственное дело она создала вместе с матерью.

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Отдельное место в ее деятельности занимает благотворительность. В частности, Дарья присоединялась к благотворительному эфиру "Танцы со звездами" совместно с Superhumans Center и проектом Ukrainian Women Unity.

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Также она принимала участие в "Бале храбрых сердец", который проводили в поддержку центра протезирования U+.

Когда состоится "Miss International 2026"

Конкурсная программа в Токио продлится с 11 по 27 ноября. Финал, на котором определят новую обладательницу короны, запланирован на 25 ноября.

По данным организаторов, "Miss International" в этом году станет 64-м. Участия ожидают представительниц 72 стран и территорий.

В этом году на конкурсе вводится девять новых специальных наград. Ими будут отмечать достижения конкурсанток в культуре, образовании, сценическом искусстве, защите окружающей среды и других сферах.

Организаторы хотят привлечь внимание к карьере, социальной деятельности и личным инициативам участниц.