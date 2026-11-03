Дар’я Харитонова з "Холостяка" стала "Miss International Ukraine"

Учасниця 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Дар’я Харитонова отримала титул "Miss International Ukraine". Танцівниця представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Miss International 2026" у Японії.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційну Instagram-сторінку конкурсу.

Що відомо про Дар’ю Харитонову

Харитонова - танцівниця, хореографиня та підприємиця з Києва. Телеглядачам вона знайома за цьогорічним сезоном "Холостяка", головним героєм якого став баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

Спорт займає важливе місце в її житті. Крім танців, Дар’я захоплюється серфінгом, тенісом та кінним спортом.

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Дар’я переконана, що розуміння ритму життя професійних спортсменів допоможе їй підтримати Кравцова.

Досвід конкурсів краси в українки також уже є: торік вона стала фіналісткою "Міс Україна 2025". Тепер Харитонова готуватиметься до виступу на міжнародній сцені.

Чемпіонські титули, власний бренд і благодійність

У спортивних бальних танцях Дар’я має вагомі досягнення: вона є чемпіонкою світу серед юніорів та чемпіонкою Європи серед дорослих.

Харитонова також працює тренеркою, займається моделінгом і розвиває бренд одягу Dary Design Studio. Власну справу вона створила разом із мамою.

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Окреме місце в її діяльності посідає благодійність. Зокрема, Дар’я долучалася до благодійного ефіру "Танці з зірками" спільно із Superhumans Center та проєкту Ukrainian Women Unity.

Дар’я Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Також вона брала участь у "Балі хоробрих сердець", який проводили на підтримку центру протезування U+.

Коли відбудеться "Miss International 2026"

Конкурсна програма в Токіо триватиме з 11 до 27 листопада. Фінал, на якому визначать нову володарку корони, запланований на 25 листопада.

За даними організаторів, цьогорічний "Miss International" стане 64-м. До участі очікують представниць 72 країн і територій.

Цього року на конкурсі запроваджують дев’ять нових спеціальних нагород. Ними відзначатимуть досягнення конкурсанток у культурі, освіті, сценічному мистецтві, захисті довкілля та інших сферах.

Організатори хочуть привернути увагу до кар’єри, соціальної діяльності й особистих ініціатив учасниць.