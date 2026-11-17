Фильм "Соловей" (The Nightingale) с сестрами Дакотой и Эль Феннинг в главных ролях готовится к премьере первого трейлера. Видео представят в четверг, 19 ноября.

Как сообщает Wave RBC.UA, лента выйдет на большие экраны уже в марте 2027 года.

О чем фильм

О будущей премьере трейлера создатели фильма сообщили в социальных сетях, опубликовав анонс с кадром проекта.

"Готовы претворить эту прекрасную историю в жизнь", - отметили представители фильма.

"Соловей" - экранизация одноименного международного бестселлера американской писательницы Кристин Генны, опубликованного в 2015 году.

События разворачиваются во время Второй мировой войны в оккупированной нацистами Франции. В центре сюжета - две сестры, Вианн и Изабель, которые выбирают разные пути борьбы за выживание, свободу и близких людей.

Актерский состав

Главные роли исполнили реальные сестры Дакота Феннинг и Эль Феннинг. Для актрис это первое совместное появление в одном полнометражном фильме. Дакота воплотит на экране Вианн, а Эль сыграет ее младшую сестру Изабель.

Также к актерскому составу присоединились Марк Райленс, Шира Гаас и Эдмунд Донован. Режиссером картины стал Майкл Моррис, известный работой над фильмом "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня".

Продюсерами проекта выступили, в частности, Риз Уизерспун, Лорен Нойштадтер, а также сами Дакота и Эль Феннинг.

Премьера в кинотеатрах запланированная на 19 марта 2027 года.