Фільм "Соловей" (The Nightingale) із сестрами Дакотою та Ель Феннінг у головних ролях готується до прем’єри першого трейлера. Відео представлять у четвер, 19 листопада.

Як повідомляє Wave RBC.UA , стрічка вийде на великі екрани вже в березні 2027 року.

Про що фільм

Про майбутню прем’єру трейлера творці фільму повідомили в соціальних мережах, опублікувавши анонс із кадром проєкту.

"Готові втілити цю прекрасну історію в життя", - зазначили представники фільму.

"Соловей" - екранізація однойменного міжнародного бестселера американської письменниці Крістін Генни, опублікованого у 2015 році.

Події розгортаються під час Другої світової війни в окупованій нацистами Франції. У центрі сюжету - дві сестри, Віанн та Ізабель, які обирають різні шляхи боротьби за виживання, свободу та близьких людей.

Акторський склад

Головні ролі виконали реальні сестри Дакота Феннінг та Ель Феннінг. Для акторок це перша спільна поява в одному повнометражному фільмі. Дакота втілить на екрані Віанн, а Ель зіграє її молодшу сестру Ізабель.

Також до акторського складу приєдналися Марк Райленс, Шира Гаас та Едмунд Донован. Режисером картини став Майкл Морріс, відомий роботою над фільмом "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

Продюсерами проєкту виступили, зокрема, Різ Візерспун, Лорен Нойштадтер, а також самі Дакота й Ель Феннінг.

Прем’єра в кінотеатрах запланована на 19 березня 2027 року.