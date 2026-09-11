В честь Тейлор Свифт назвали новый род насекомых
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В честь Тейлор Свифт назвали новый род насекомых

Ученые четыре его вида посвятили певице и ее музыкальным альбомам

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Тейлор Свифт (фото: Getty Images)
Дата: 11 сентября 2026

В честь Тейлор Свифт назвали новый род растительноядных насекомых, живущих на австралийских дубах (казуаринах). Он получил название Swiftiephylus, а четыре вида внутри него посвятили самой артистке и ее альбомам.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Variety.

Какие насекомые получили новые имена

Научная работа посвящена описанию 12 новых видов насекомых, связанных с австралийскими казуаринами - деревьями и кустарниками, произрастающими, в частности, в прибрежных районах и засушливых условиях.

Часть обнаруженных насекомых оказалась настолько отличной от уже известных видов, что для них исследователи выделили новый род.

В род Swiftiephylus вошли четыре вида:

  • Swiftiephylus taylorae - название непосредственно отсылает к имени Тейлор Свифт
  • Swiftiephylus amator - происходит от латинского слова "любовник" и связана с альбомом Lover
  • Swiftiephylus intrepidus - латинское слово со значением "бесстрашный", напоминающее название Fearless
  • Swiftiephylus poetorum - "поэты", отсылка к альбому The Tortured Poets Department

Само слово Swiftiephylus образовано от "Swiftie" - названия, которым называют поклонников певицы, - и Phylus, элемента, используемого в названиях этой группы насекомых.

В честь Тейлор Свифт назвали новый род насекомыхНасекомые Swiftiephylus (фото: Insect Systematics and Evolution)

Почему исследователи выбрали именно Тейлор Свифт

Одним из авторов исследования стала аспирантка энтомологии Калифорнийского университета в Риверсайде Сара Шредер. Она является давней поклонницей певицы и объяснила, что хотела таким способом не только почтить Свифт, но и привлечь внимание к малоизученному миру насекомых.

Исследовательница также увидела определенное сходство между внешностью насекомых и характерным образом Свифт. Их тело имеет светлую, бледно-желтую или кремовую окраску с красными или красно-оранжевыми акцентами. По словам Шредер, это напомнило ей светлые волосы и красные губы певицы.

Впрочем, такая окраска имеет и вполне практическое объяснение. Насекомые живут на казуаринах, а их внешний вид может помогать оставаться незаметными среди растений. Красновато-оранжевые элементы тела напоминают структуры цветов этих растений, создавая своеобразный природный камуфляж.

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