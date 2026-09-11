На честь Тейлор Свіфт назвали новий рід комах

На честь Тейлор Свіфт назвали новий рід рослиноїдних комах, які живуть на австралійських дубах (казуаринах). Він отримав назву Swiftiephylus, а чотири види всередині нього присвятили самій артистці та її альбомам.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Variety .

Які комахи отримали нові імена

Наукова робота присвячена опису 12 нових видів комах, пов'язаних із австралійськими казуаринами - деревами та чагарниками, які ростуть, зокрема, в прибережних районах і посушливих умовах.

Частина виявлених комах виявилася настільки відмінною від уже відомих видів, що для них дослідники виокремили новий рід.

До роду Swiftiephylus увійшли чотири види:

Swiftiephylus taylorae - назва безпосередньо відсилає до імені Тейлор Свіфт

- назва безпосередньо відсилає до імені Тейлор Свіфт Swiftiephylus amator - походить від латинського слова "коханець" і пов'язана з альбомом Lover

- походить від латинського слова "коханець" і пов'язана з альбомом Lover Swiftiephylus intrepidus - латинське слово зі значенням "безстрашний", що нагадує назву Fearless

- латинське слово зі значенням "безстрашний", що нагадує назву Fearless Swiftiephylus poetorum - "поети", відсилання до альбому The Tortured Poets Department

Саме слово Swiftiephylus утворене від "Swiftie" - назви, якою називають шанувальників співачки, - та Phylus, елемента, який використовується в назвах цієї групи комах.

Комахи Swiftiephylus (фото: Insect Systematics and Evolution)

Чому дослідники обрали саме Тейлор Свіфт

Однією з авторок дослідження стала аспірантка ентомології Каліфорнійського університету в Ріверсайді Сара Шредер. Вона є давньою прихильницею співачки й пояснила, що хотіла таким способом не лише вшанувати Свіфт, а й привернути увагу до маловивченого світу комах.

Дослідниця також побачила певну схожість між зовнішністю комах і характерним образом Свіфт. Їхнє тіло має світле, блідо-жовте або кремове забарвлення з червоними чи червоно-помаранчевими акцентами. За словами Шредер, це нагадало їй світле волосся та червоні губи співачки.

Втім, таке забарвлення має і цілком практичне пояснення. Комахи живуть на казуаринах, а їхній зовнішній вигляд може допомагати їм залишатися непомітними серед рослин. Червонувато-помаранчеві елементи тіла нагадують структури квітів цих рослин, створюючи своєрідний природний камуфляж.