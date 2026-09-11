На честь Тейлор Свіфт назвали новий рід комах

Учені чотири його види присвятили співачці та її музичним альбомам
На честь Тейлор Свіфт назвали новий рід рослиноїдних комах, які живуть на австралійських дубах (казуаринах). Він отримав назву Swiftiephylus, а чотири види всередині нього присвятили самій артистці та її альбомам.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Variety.
Наукова робота присвячена опису 12 нових видів комах, пов'язаних із австралійськими казуаринами - деревами та чагарниками, які ростуть, зокрема, в прибережних районах і посушливих умовах.
Частина виявлених комах виявилася настільки відмінною від уже відомих видів, що для них дослідники виокремили новий рід.
До роду Swiftiephylus увійшли чотири види:
Саме слово Swiftiephylus утворене від "Swiftie" - назви, якою називають шанувальників співачки, - та Phylus, елемента, який використовується в назвах цієї групи комах.
Комахи Swiftiephylus (фото: Insect Systematics and Evolution)
Однією з авторок дослідження стала аспірантка ентомології Каліфорнійського університету в Ріверсайді Сара Шредер. Вона є давньою прихильницею співачки й пояснила, що хотіла таким способом не лише вшанувати Свіфт, а й привернути увагу до маловивченого світу комах.
Дослідниця також побачила певну схожість між зовнішністю комах і характерним образом Свіфт. Їхнє тіло має світле, блідо-жовте або кремове забарвлення з червоними чи червоно-помаранчевими акцентами. За словами Шредер, це нагадало їй світле волосся та червоні губи співачки.
Втім, таке забарвлення має і цілком практичне пояснення. Комахи живуть на казуаринах, а їхній зовнішній вигляд може допомагати їм залишатися непомітними серед рослин. Червонувато-помаранчеві елементи тіла нагадують структури квітів цих рослин, створюючи своєрідний природний камуфляж.