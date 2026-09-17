Брэд Питт вышел на красную дорожку со своей девушкой: влюбленные не скрывали чувств

Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон вместе появились на мировой премьере нового фильма актера "Сердце зверя" (Heart of the Beast). Мероприятие прошло 16 сентября во Франклине, штат Теннесси. Wave RBC.UA сообщает, что пара прошлась по красной дорожке, держась за руки, и вместе позировала фотографам.

Брэд Питт и Инес де Рамон вышли вместе на красную дорожку

Для премьеры 62-летний Питт избрал образ, соответствующий тематике ленты - костюм с камуфляжным принтом. Его 33-летняя избранница появилась на закате в светлом платье свободного силуэта.

Влюбленные держались за руки, общались и вместе фотографировались перед премьерой. Их появление стало очередным публичным выходом пары, которая в последние годы все чаще появляется вместе на светских мероприятиях.

Питт и де Рамон дебютировали как пара на красной дорожке в 2024 году на премьере его фильма "Волки". С тех пор они вместе посещали и другие крупные события, в том числе спортивные мероприятия и премьеры.

Брэд Питт (фото: Getty Images)

О чем "Сердце зверя"

В новом фильме Питт играет Джеймса Бельмонта - бывшего офицера спецназовцев, который после авиакатастрофы оказывается среди дикой природы Аляски вместе со своей боевой собакой Одином.

Героям приходится преодолевать строгие природные условия и бороться за выживание. В то же время, центральной темой истории становится связь между человеком и животным, которые вынуждены полагаться друг на друга в критической ситуации.

Режиссером картины выступил Дэвид Айер, с которым Питт уже работал над военной драмой "Лют". В фильме также сыграли Джей К. Симмонс и Анна Ламбе.

Мировой прокат "Сердца зверя" запланирован на 25 сентября 2026 года.