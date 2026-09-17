Бред Пітт вийшов на червону доріжку зі своєю дівчиною: закохані не приховували почуттів

Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон разом з'явилися на світовій прем'єрі нового фільму актора "Серце звіра" (Heart of the Beast). Захід відбувся 16 вересня у Франкліні, штат Теннессі. Wave RBC.UA повідомляє, що пара пройшлася червоною доріжкою, тримаючись за руки, та разом позувала фотографам.

Бред Пітт та Інес де Рамон вийшли разом на червону доріжку

Для прем'єри 62-річний Пітт обрав образ, який відповідав тематиці стрічки - костюм із камуфляжним принтом. Його 33-річна обраниця з'явилася на заході у світлій сукні вільного силуету.

Закохані трималися за руки, спілкувалися та разом фотографувалися перед прем'єрою. Їхня поява стала черговим публічним виходом пари, яка останніми роками дедалі частіше з'являється разом на світських заходах.

Пітт та де Рамон дебютували як пара на червоній доріжці у 2024 році на прем'єрі його фільму "Вовки". Відтоді вони разом відвідували й інші великі події, зокрема спортивні заходи та прем'єри.

Бред Пітт (фото: Getty Images)

Про що "Серце звіра"

У новому фільмі Пітт грає Джеймса Бельмонта - колишнього офіцера спецпризначенців, який після авіакатастрофи опиняється посеред дикої природи Аляски разом зі своїм бойовим собакою Одіном.

Героям доводиться долати суворі природні умови та боротися за виживання. Водночас центральною темою історії стає зв'язок між людиною та твариною, які змушені покладатися одне на одного у критичній ситуації.

Режисером картини виступив Девід Айєр, з яким Пітт уже працював над військовою драмою "Лють". У фільмі також зіграли Джей К. Сіммонс та Анна Ламбе.

Світовий прокат "Серця звіра" запланований на 25 вересня 2026 року.