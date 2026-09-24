Брэд Питт растрогал отношением к возлюбленной на премьере в Испании

Брэд Питт представил свой новый фильм "Сердце зверя" (Heart of the Beast) на кинофестивале в Сан-Себастьяне, а компанию ему на красной дорожке составила его возлюбленная Инес де Рамон. Для светского выхода она выбрала длинное зеленое платье, а ее партнер с радостью разделил с ней внимание публики.

Брэд Питт покорил новым появлением с любимой

62-летний Брэд для выхода на красную дорожку избрал черный костюм. Рядом с ним позировала его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон.

Дизайнер ювелирных украшений предстала перед фотографами в длинном кружевном зеленом платье с тонкими бретелями и вышивкой. Свой образ она дополнила минималистическими украшениями, а волосы собрала, оставив несколько прядей у лица.

Возлюбленная Питта поддержала его на премьере в Испании (фото: getty Images)

Судя по кадрам в сети, Брэд счастлив рядом с любимой. На видео с фотосессии видно, как актер взаимодействует с Инес перед камерами - смотрит на нее влюбленным взглядом, приглашает на красную дорожку, улыбается, обнимает и держит за руку.

Это уже второе совместное появление пары в рамках промокампании фильма. 16 сентября Питт и Рамон вместе посетили мировую премьеру во Франклине, штат Теннесси. Тогда они тоже не скрывали чувств.

Премьера фильма "Сердце зверя" состоялась 23 сентября в рамках 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Лента режиссера Дэвида Эйра представили вне конкурса.

О чем фильм "Сердце зверя"

Питт играет офицера спецподразделения Джеймса Белмонта. После авиакатастрофы он вместе со своей боевой собакой Одином оказывается в дикой местности Аляски.

Героям приходится бороться со строгими природными условиями и искать способ выжить после катастрофы. В основе сюжета – история связи между военным и его четырехлапым напарником, которые вместе пытаются преодолеть опасность.

В фильме также сыграли Дж.К. Симмонс и Анна Ламбе. В украинском кино показ ленты стартует с 24 сентября.