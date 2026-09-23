"Диггер" с Томом Крузом: что известно о комедии, на премьере которой побывали Кейт и Уильям

Том Круз представил в Лондоне свою новую комедию "Диггер", в которой предстал в необычном для себя образе. На мировую премьеру также пришли принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые пообщались с актерами и режиссером ленты.

Что известно о фильме

"Диггер" - сатирическая черная комедия режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, известного по фильмам "Бердмен" и "Легенда Гью Гласса". Главную роль в ленте исполнил Том Круз, сыгравший эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла.

По сюжету, Роквелл, которого в фильме называют самым влиятельным человеком в мире, случайно провоцирует экологическую катастрофу, которая ставит человечество на грань ядерной войны. После этого он пытается доказать, что именно ему по силам спасти планету.

Актер назвал своего персонажа "совершенно невероятным" и отметил, что раньше не играл подобные роли. Самым большим вызовом для него стала не внешняя трансформация, а десятиминутный монолог, который пришлось сыграть одним дублем.

К слову, для перевоплощения в Роквелла Круз носил накладной живот, накладки на ягодицы, парик и протезы для лица.



Какой была премьера фильма в Лондоне

Премьера "Диггера" состоялась 22 сентября в рамках мероприятия Royal Film Performance, который традиционно посещают представители британской королевской семьи. Событие проводит Film and TV Charity, а собранные средства направляют в поддержку работников кино- и телеиндустрии.

Принц Уильям явился на показ в черном бархатном жакете и классических брюках, а его жена сияла в платье насыщенного фиолетового оттенка. Раньше мы рассказывали, какое королевское украшение принцесса выбрала для светского выхода.

Королевские супруги пообщались с актерами фильма и другими звездными гостями, в частности с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями Ромео и Крузом, которые также посетили мероприятие.

Иньярриту, Уильям, Кейт, Том Круз и Бехкем (фото: getty Images)

В украинском прокате фильм "Диггер" появится с 1 октября.