От Джей Ло к Монике Беллуччи: самые яркие образы звезд на старте Недели моды в Милане

Vogue World собрал в галерее Витторио Эмануэле II голливудских актрис, супермоделей и музыкальных звезд в нарядах ведущих модных домов
Неделя моды в Милане только началась, но уже успел собрать на одном событии Дженнифер Лопес, Монику Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и других знаменитостей.
Wave RBC.UA собрало самые яркие образы гостей Vogue World: Milano - события, которым открылась модная неделя.
Один из самых театральных выходов вечера принадлежал Дженнифер Лопес. Певица выбрала черное бальное платье Dolce & Gabbana с украшенным бисером корсетом и пышной полупрозрачной юбкой.
Образ дополнили длинные перчатки, остроносые туфли и лаконичная прическа.
Впоследствии Джей Ло присоединилась к постановке и станцевала в акте с атмосферой культового фильма Федерико Феллини "Сладкая жизнь".
Дженнифер Лопес (Фото: Getty Images)
Моника Беллуччи в очередной раз доказала, что полностью черный наряд не обязательно должен быть сдержан.
Основой ее образа стал бархатный тренч с фактурным узором, напоминавший леопардовый принт.
Актриса добавила прозрачные колготки, туфли на высокой платформе и черные очки. Беллуччи наблюдала за шоу из первого ряда: на подиум в этот вечер вышла ее дочь Дева Кассель.
Моника Беллуччи (фото: Getty Images)
Дакота Джонсон появилась в многослойном черном образе Valentino. Актриса соединила свободный жакет-накидку с глубоким вырезом, короткие шорты и прозрачные капри с кружевной отделкой.
Образ дополнили миниатюрная сумка на цепочке, колье и черных туфлях с открытым носком и бантами.
Отдельным акцентом стала новая прическа актрисы с длинными волосами и густой прямой челкой.
Дакота Джонсон (фото: Getty Images)
Наоми Кэмпбелл избрала полностью черный образ Chanel. Супермодель появилась в фактурном комплекте из удлиненного жакета свободного кроя и медной юбки с необработанными краями.
Образ дополнили большие черные очки, серьги-подвески и остроносые туфли. Заметным акцентом стали длинные волосы с эффектом омбре.
Наоми Кэмпбелл (фото: Getty Images)
Памела Андерсон выбрала блестящий наряд Ferragamo оливково-серебристого оттенка.
Образ отличался свободным силуэтом, объемными драпировками и длинным темным подолом, который создавал контраст.
Актриса дополнила его массивным золотым колье, браслетами и небольшой черной сумкой.
Укладка с голливудскими волнами и выразительный макияж глаз придали образу ретронастроения.
Памела Андерсон (фото: Getty Images)
Гантер Шафер выбрала комплект Prada, состоявший из серебристо-серого укороченного топа с квадратным вырезом и черной юбки меди с кулиской на талии.
Юбку украшала объемная вышивка из бисера. Изображение дополнили прозрачные колготки с флористическим узором и большая черная сумка.
Гантер Шафер (фото: Getty Images)
Хайди Клум появилась в черном кружевном платье от греческой дизайнер Селии Критариоти.
Наряды ручной работы сочетали прозрачную сетку, сложное кружево и стратегически расположенные аппликации.
Обжимающий силуэт и полупрозрачная фактура сделали платье одним из самых смелых образов вечера.
Хайди Клум (фото: Getty Images)
Звезда "Аноры" Майки Мэдисон сделала ставку на насыщенный цвет. Актриса выбрала короткое атласное платье Vivienne Westwood томатно-красного оттенка с рукавами до локтей.
Лаконичный силуэт, мягкая драпировка и яркая помада создали образ в духе итальянских кинодов.
Джейсон Момоа выбрал светло-розовый брючный костюм из фактурной ткани. Под жакет актер надел простую светло-серую майку, сделав образ менее формальным.
Завершили комплект очки с цветными линзами, лаконичную подвеску и коричневые лоферы с контрастными светлыми вставками.
Джейсон Момоа (фото: Getty Images)