Принцесса Уэльская одела драгоценность королевы Елизаветы на премьеру фильма Тома Круза

Принц Уильям и принцесса Уэльская 22 сентября совершили общий выход на красную дорожку. Супруги посетили мировую премьеру нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне, которая состоялась в рамках Royal Film Performance в поддержку Film and TV Charity.

Wave RBC.UA сообщает, что для мероприятия Кейт выбрала эффектное длинное платье насыщенного фиолетового оттенка от Jenny Packham. Наряды из легкой ткани имели глубокий вырез, объемные рукава и долгую юбку. Образ принцесса дополнила винтажными украшениями из королевской коллекции.

Как выглядела принцесса Уэльска

Особое внимание привлекло аметистовое колье с жемчугом и подвеской в форме сердца. Украшение было подарено королевой Александрой будущей королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон в 1923 году по случаю ее свадьбы с будущим королем Георгом VI.

Это не первое появление драгоценности на публике. В 2012 году колье одевала герцогиня Корнуольская Камилла на лондонскую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "007: Координаты "Скайфолл". Теперь украшение снова появилось на красной дорожке - на этот раз на Кейт.

Принц Уильям и принцесса Уэльская (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

К образу принцесса также добавила жемчужные серьги, связывающие с принцессой Дианой.

Принц Уильям для премьеры выбрал черный костюм с двубортным бархатным жакетом и бабочкой. На красной дорожке супруги встретились с Томом Крузом, режиссером фильма Алехандро Гонсалесом Иньярриту и другими участниками съемочной команды.

Среди гостей также Риз Ахмед, Сандра Гюллер, Джесси Племонс, Джон Гудман и Эмма Д'Арси.

Нынешний Royal Film Performance стал 73-м мероприятием такого формата, организованным Film and TV Charity. Благотворительная организация поддерживает людей, работающих в кино-, теле- и киноиндустрии, в частности, оказывает финансовую и психологическую помощь.

Сам "Digger" - новая лента Алехандро Гонсалеса Иньяррита, в которой Том Круз играет влиятельного нефтяного магната. Премьера в Лондоне прошла в кинотеатре ODEON Luxe на Лестер-сквер.