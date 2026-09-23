"Діґґер" з Томом Крузом: що відомо про комедію, на прем'єрі якої побували Кейт і Вільям
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Культура

"Діґґер" з Томом Крузом: що відомо про комедію, на прем'єрі якої побували Кейт і Вільям

У стрічці актор постає в кардинально новому образі

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Том Круз на прем'єрі фільму "Діґґер" (фото: Getty Images)
Дата: 23 вересня 2026

Том Круз представив у Лондоні свою нову комедію "Діґґер", у якій постав в незвичному для себе образі. На світову прем'єру також завітали принц Вільям і Кейт Міддлтон, які поспілкувалися з акторами та режисером стрічки.

Детальніше про прем'єру розповідає Wave RBC.UA.

Що відомо про фільм

"Діґґер" - сатирична чорна комедія режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту, відомого за фільмами "Бердмен" і "Легенда Г'ю Гласса". Головну роль у стрічці виконав Том Круз, який зіграв ексцентричного нафтового магната Діггера Роквелла.

За сюжетом, Роквелл, якого у фільмі називають найвпливовішою людиною у світі, випадково спричиняє екологічну катастрофу, яка ставить людство на межу ядерної війни. Після цього він намагається довести, що саме йому під силу врятувати планету.

Актор назвав свого персонажа "абсолютно неймовірним" і зазначив, що раніше не мав подібної ролі. Найбільшим викликом для актора стала не зовнішня трансформація, а десятихвилинний монолог, який довелося зіграти одним дублем

До слова, для перевтілення в Роквелла Круз носив накладний живіт, накладки на сідниці, перуку та протези для обличчя.


Якою була прем'єра фільму в Лондоні

Прем'єра "Діггера" відбулася 22 вересня в межах заходу Royal Film Performance, який традиційно відвідують представники британської королівської родини. Подію проводить Film and TV Charity, а зібрані кошти спрямовують на підтримку працівників кіно- та телеіндустрії.

Принц Вільям з'явився на показі в чорному оксамитовому жакеті та класичних штанях, а його дружина сяяла у сукні насиченого фіолетового відтінку. Раніше ми розповідали, яку королівську прикрасу принцеса обрала для світського виходу.

Королівське подружжя поспілкувалося з акторами фільму та іншими зірковими гостями, зокрема з Девідом Бекхемом та його синами Ромео та Крузом, які також відвідали захід.

&quot;Діґґер&quot; з Томом Крузом: що відомо про комедію, на прем'єрі якої побували Кейт і ВільямІньярріту, Вільям, Кейт, Том Круз та Бехкем (фото: getty Images)

В українському прокаті фільм "Діґґер" з'явиться з 1 жовтня.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Reuters, Variety, ET.

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