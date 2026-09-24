Бред Пітт розчулив ставленням до коханої на прем'єрі в Іспанії
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Бред Пітт розчулив ставленням до коханої на прем'єрі в Іспанії

Актор та його партнерка не приховували почуттів на червоній дорожці

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Інес де Рамон та Бред Пітт (фото: Getty Images)
Дата: 24 вересня 2026

Бред Пітт представив свій новий фільм "Серце звіра" (Heart of the Beast) на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, а компанію йому на червоній доріжці склала його кохана Інес де Рамон. Для світського виходу вона обрала довгу зелену сукню, а її партнер з радістю розділив із нею увагу публіки.

Детальніше про новий вихід пари дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Бред Пітт підкорив новою появою з коханою

62-річний Бред для виходу на червону доріжку обрав чорний костюм. Поруч із ним позувала його 33-річна кохана Інес де Рамон.

Дизайнер ювелірних прикрас постала перед фотографами в довгій мереживній зеленій сукні з тонкими бретелями та вишивкою. Свій образ вона доповнила мінімалістичними прикрасами, а волосся зібрала, залишивши кілька пасом біля обличчя.

Бред Пітт розчулив ставленням до коханої на прем'єрі в ІспаніїКохана Пітта підтримала його на прем'єрі в Іспанії (фото: getty Images)

Судячи з кадрів в мережі, Бред щасливий поруч з коханою. На відео з фотосесії видно, як актор взаємодіє з Інес перед камерами - дивиться на неї закоханим поглядом, запрошує на червону доріжку, посміхається, обіймає та тримає за руку.

@gqspain Nadie brilló anoche en el Festival de San Sebastián como #BradPitt y su novia, #InesDeRamon. La pareja, cómplice y muy pendiente el uno del otro, asistió a la presentación de la última película del actor, ‘En el corazón de la bestia’. #SSIFF original sound - Alex

Це вже друга спільна поява пари в межах промокампанії фільму. 16 вересня Пітт та Рамон разом відвідали світову прем'єру у Франкліні, штат Теннессі. Тоді вони також не приховували почуттів.

Прем'єра фільму "Серце звіра" відбулася 23 вересня в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні. Стрічку режисера Девіда Ейра представили поза конкурсом.

Про що фільм "Серце звіра"

Пітт грає офіцера спецпідрозділу Джеймса Белмонта. Після авіакатастрофи він разом зі своїм бойовим собакою Одіном опиняється в дикій місцевості Аляски.

Героям доводиться боротися з суворими природними умовами та шукати спосіб вижити після катастрофи. В основі сюжету - історія зв'язку між військовим і його чотирилапим напарником, які разом намагаються подолати небезпеку.

У фільмі також зіграли Дж.К. Сіммонс та Анна Ламбе. В українському кіно показ стрічки стартує з 24 вересня.

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