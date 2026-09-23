Чотири нові пісні за рекорд: Тейлор Свіфт підготувала подарунок фанам

Тейлор Свіфт підготувала сюрприз для шанувальників. Співачка оголосила про вихід розширеної версії альбому "The Life of a Showgirl", яка отримала підзаголовок "The Encore".

Wave RBC.UA пише про це з посиланням на Instagram артистки.

Коли вийде новий альбом Тейлор Свіфт

Прем’єра "The Life of a Showgirl: The Encore" відбудеться вже у п’ятницю, 25 вересня. До перевидання увійдуть чотири абсолютно нові композиції.

За словами Свіфт, додатковий матеріал з’явився після успіху оригінального альбому.

Співачка вирушила до Швеції, щоб разом із Максом Мартіном і Shellback відсвяткувати його рекордний старт.

Під час зустрічі музиканти опинилися поруч зі студією і вирішили знову попрацювати разом.

Так з’явилися ще чотири пісні, написані на хвилі вдячності прихильникам за підтримку платівки.

"The Life of a Showgirl: The Encore" вже доступний для попереднього замовлення та збереження на стримінгових платформах.

Назви всіх чотирьох нових композицій Свіфт поки не розкрила.

Що відомо про "Patient Zero"

Напередодні співачка також анонсувала новий сингл "Patient Zero", реліз якого запланований на ту саму дату - 25 вересня.

Чи стане він одним із чотирьох бонусних треків перевидання, у першому повідомленні Свіфт прямо не уточнила.

Шанувальники припускають, що артистка натякала на продовження історії альбому заздалегідь.

Зокрема, у кліпі "Opalite" можна було помітити напис "Patient for the encore".

Що відомо про попередню версію альбому

Оригінальний альбом "The Life of a Showgirl" вийшов 3 жовтня 2025 року та містив 12 композицій.

Над ним Свіфт також працювала разом із Максом Мартіном і Shellback, а в записі титульного треку взяла участь Сабріна Карпентер.

Раніше Тейлор наголошувала, що платівка є завершеною історією і додаткових пісень не планується.

Однак після нового візиту до студії співачка вирішила повернутися на умовний "біс".