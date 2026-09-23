Четыре новые песни за рекорд: Тейлор Свифт подготовила подарок для поклонников

Тейлор Свифт подготовила сюрприз для любителей. Певица объявила о выходе расширенной версии альбома The Life of a Showgirl, которая получила подзаголовок The Encore.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на Instagram артистки.

Когда выйдет новый альбом Тейлор Свифт

Премьера The Life of a Showgirl: The Encore состоится уже в пятницу, 25 сентября. В переиздание войдут четыре совершенно новые композиции.

По словам Свифта, дополнительный материал появился после успеха оригинального альбома.

Певица отправилась в Швецию, чтобы вместе с Максом Мартином и Shellback отпраздновать его рекордный старт.

Во время встречи музыканты оказались рядом со студией и решили снова поработать вместе.

Так появились еще четыре песни, написанные на волне благодарности поклонникам за поддержку пластинки.

"The Life of a Showgirl: The Encore" уже доступен для предварительного заказа и хранения на стриминговых платформах.

Названия всех четырех новых композиций Свифт пока не раскрыли.

Что известно о "Patient Zero"

Накануне певица также анонсировала новый сингл Patient Zero, релиз которого запланирован на ту же дату - 25 сентября.

Станет ли он одним из четырех бонусных треков переиздания, в первом сообщении Свифт прямо не уточнила.

Поклонники предполагают, что артистка намекала на продолжение истории альбома заранее.

В частности, в клипе Opalete можно было заметить надпись Patient for the encore.

Что известно о предыдущей версии альбома

Оригинальный альбом The Life of a Showgirl вышел 3 октября 2025 года и содержал 12 композиций.

Над ним Свифт тоже работала вместе с Максом Мартином и Shellback, а в записи титульного трека приняла участие Сабрина Карпентер.

Ранее Тейлор отмечала, что пластинка является завершенной историей и дополнительных песен не планируется.

Однако после нового визита в студию певица решила вернуться на условный "бис".