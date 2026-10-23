Билли Айлиш снова изменила имидж: какие прически и цвет волос выбирала певица

Американская певица Билли Айлиш продолжает экспериментировать с внешностью. После того как артистка показала новый цвет волос, она отважилась еще на одну заметную смену и сделала короткую стрижку боб.

Как выглядит певица

Новая прическа стала очередным этапом бьюти-перевоплощения певицы. Короткие волосы заметно меняют ее образ и придают ему свежесть.

Билли Айлиш не в первый раз меняет прически и цвет волос. Различные оттенки и длина волос давно стали частью ее узнаваемого стиля, а новые эксперименты артистки регулярно привлекают внимание поклонников.

Билли Айлиш (фото: .instagram.com/billieeilish)

Эксперименты певицы с волосами

В начале популярности одним из самых узнаваемых образов Билли были черные волосы с ярко-зелеными корнями. Этот контрастный вариант стал частью ее сценического стиля.

Позже певица отказалась от зеленых корней и перекрасила их в красные.

В 2021 году она продемонстрировала новый образ с длинными светлыми волосами, а позже вернулась к более темным оттенкам.

В разные периоды Билли также появлялась с насыщенными черными, коричневыми и рыжеватыми волосами. Артистка экспериментировала не только с цветом, но и с длиной и формой прически, доказывая, что не привязывается к одному узнаваемому образу.

Теперь певица выбрала короткий боб. Такая стрижка заметно отличается от ее предыдущих образов с более длинными волосами и еще раз демонстрирует готовность Билли меняться.

Для артистки это не просто обновление прически, а еще один способ выразить себя через внешность.