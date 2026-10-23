Біллі Айліш знову змінила імідж: які зачіски та кольори волосся обирала співачка

Американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати із зовнішністю. Після того як артистка показала новий колір волосся, вона наважилася на ще одну помітну зміну й зробила коротку стрижку боб.

Як виглядає співачка

Нова зачіска стала черговим етапом б’юті-перевтілення співачки. Коротке волосся помітно змінює її образ і додає йому свіжості.

Біллі Айліш не вперше змінює зачіски та колір волосся. Різні відтінки й довжина волосся давно стали частиною її впізнаваного стилю, а нові експерименти артистки регулярно привертають увагу шанувальників.

Біллі Айліш (фото: .instagram.com/billieeilish)

Екперементи співачки з волоссям

На початку популярності одним із найвпізнаваніших образів Біллі було чорне волосся з яскраво-зеленими коренями. Цей контрастний варіант став частиною її сценічного стилю.

Згодом співачка відмовилася від зелених коренів і перефарбувала їх у червоні.

У 2021 році вона продемонструвала новий образ із довгим світлим волоссям, а пізніше повернулася до темніших відтінків.

У різні періоди Біллі також з’являлася з насиченим чорним, коричневим і рудуватим волоссям. Артистка експериментувала не лише з кольором, а й із довжиною та формою зачіски, доводячи, що не прив’язується до одного впізнаваного образу.

Тепер співачка обрала короткий боб. Така стрижка помітно відрізняється від її попередніх образів із довшим волоссям і вкотре демонструє готовність Біллі змінюватися.

Для артистки це не просто оновлення зачіски, а ще один спосіб виразити себе через зовнішність.