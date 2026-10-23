Біллі Айліш знову змінила імідж: які зачіски та кольори волосся обирала співачка

Нова стрижка співачки - ще одне нагадування, як часто співачка змінює свій образ
Американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати із зовнішністю. Після того як артистка показала новий колір волосся, вона наважилася на ще одну помітну зміну й зробила коротку стрижку боб.
Як повідомляє Wave RBC.UA, нова зачіска стала наступним етапом б’юті-перевтілення співачки
Нова зачіска стала черговим етапом б’юті-перевтілення співачки. Коротке волосся помітно змінює її образ і додає йому свіжості.
Біллі Айліш не вперше змінює зачіски та колір волосся. Різні відтінки й довжина волосся давно стали частиною її впізнаваного стилю, а нові експерименти артистки регулярно привертають увагу шанувальників.
На початку популярності одним із найвпізнаваніших образів Біллі було чорне волосся з яскраво-зеленими коренями. Цей контрастний варіант став частиною її сценічного стилю.
Згодом співачка відмовилася від зелених коренів і перефарбувала їх у червоні.
У 2021 році вона продемонструвала новий образ із довгим світлим волоссям, а пізніше повернулася до темніших відтінків.
У різні періоди Біллі також з’являлася з насиченим чорним, коричневим і рудуватим волоссям. Артистка експериментувала не лише з кольором, а й із довжиною та формою зачіски, доводячи, що не прив’язується до одного впізнаваного образу.
Тепер співачка обрала короткий боб. Така стрижка помітно відрізняється від її попередніх образів із довшим волоссям і вкотре демонструє готовність Біллі змінюватися.
Для артистки це не просто оновлення зачіски, а ще один спосіб виразити себе через зовнішність.