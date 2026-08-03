Ариана Гранде исчезнет после мирового тура: что произошло с певицей

Фаны артистки в очередной раз запаниковали после выхода ее нового клипа Petal
Американская певица Ариана Гранде по завершении мирового тура Eternal Sunshine временно исчезнет из публичного пространства. Такое решение она приняла на фоне активного внимания к ее здоровью и внешнему виду.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Как сообщил представитель 33-летней артистки, после финального концерта тура в Лондоне, запланированного на 1 сентября, она временно прекратит активную публичную деятельность.
Певица хочет завершить гастроли "на высокой ноте" и позволить себе заслуженный отдых.
"Она с нетерпением ждет возможности завершить гастроли здоровой, счастливой и взять заслуженный перерыв от публичной работы и появления на мероприятиях, которые стали причиной бесконечного внимания и постоянного обсуждения", - заявил представитель.
Гранде планирует временно исчезнуть (фото: instagram.com/arianagrande)
В то же время источник, близкий к певице, отметил, что она каждый вечер выступает в отличной форме и с большим успехом.
Из-за желания взять паузу Гранде также не будет участвовать в лондонской постановке мюзикла Sunday in the Park with George, которая должна была открыться следующим летом в театре Barbican Centre. В спектакле она должна была сыграть вместе со своим партнером по фильму Wicked Джонатаном Бэйли.
В последние годы внешний вид артистки регулярно обсуждают в соцсетях, поскольку она сильно похудела. Новая волна комментариев возникла после выхода клипа на песню Petal, которая вошла в одноименный альбом, выпущенный 31 июля.
Пользователи в очередной раз забили тревогу, потому что в видео звезда демонстрирует худобу.
Фаны волнуются о здоровье Арианы Гранде (кадр из клипа)
Сама звезда уже отвечала на подобное внимание. К примеру, в песне Yes, And? из альбома Eternal Sunshine в 2024 году она призвала людей не комментировать ее тело.
По словам источника, Petal также стал своеобразным ответом на токсическое внимание публики.
"Этот альбом - это боевая песня, гимн о сложных отношениях с публикой и ее токсичностью. Он не о романтических отношениях или разрыве", - объяснил инсайдер.
Гранде призывает не обсуждать ее фигуру (фото: instagram.com/arianagrande)