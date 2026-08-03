Аріана Гранде зникне після світового туру: що сталося зі співачкою

Фани артистки вкотре запанікували після виходу її нового кліпу Petal
Американська співачка Аріана Гранде після завершення світового туру Eternal Sunshine тимчасово зникне з публічного простору. Таке рішення вона ухвалила на тлі активної уваги до її здоров'я та зовнішнього вигляду.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
Як повідомив представник 33-річної артистки, після фінального концерту туру в Лондоні, який запланований на 1 вересня, вона тимчасово припинить активну публічну діяльність.
Співачка хоче завершити гастролі "на високій ноті" та дозволити собі заслужений відпочинок.
"Вона з нетерпінням чекає можливості завершити гастролі здоровою, щасливою та взяти заслужену перерву від публічної роботи й появ на заходах, які стали причиною нескінченної уваги та постійного обговорення", - заявив представник.
Гранде планує тимчасово зникнути (фото: instagram.com/arianagrande)
Водночас джерело, наближене до співачки, зазначило, що вона щовечора виступає у чудовій формі та з великим успіхом.
Через бажання взяти паузу Гранде також не братиме участі у лондонській постановці мюзиклу Sunday in the Park with George, яка мала відкритися наступного літа в театрі Barbican Centre. У виставі вона повинна була зіграти разом зі своїм партнером по фільму Wicked Джонатаном Бейлі.
Останніми роками зовнішність артистки регулярно обговорюють у соцмережах, оскільки вона сильно схудла. Нова хвиля коментарів виникла після виходу кліпу на пісню Petal, яка увійшла до однойменного альбому, випущеного 31 липня.
Користувачі вкотре забили на сполох, оскільки у відео зірка демонструє худорлявість.
Фани хвилюються за здоров'я Аріани Гранде (кадр з кліпу)
Сама зірка вже відповідала на подібну увагу. Наприклад, у пісні Yes, And? з альбому Eternal Sunshine 2024 року вона закликала людей не коментувати її тіло.
За словами джерела, Petal також став своєрідною відповіддю на "токсичну" увагу публіки.
"Цей альбом - це бойова пісня, гімн про складні стосунки з публікою та її токсичністю. Він не про романтичні стосунки чи розрив", - пояснив інсайдер.
Гранде закликає не обговорювати її фігуру (фото: instagram.com/arianagrande)