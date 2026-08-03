Аріана Гранде зникне після світового туру: що сталося зі співачкою

Американська співачка Аріана Гранде після завершення світового туру Eternal Sunshine тимчасово зникне з публічного простору. Таке рішення вона ухвалила на тлі активної уваги до її здоров'я та зовнішнього вигляду.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Чому Аріана Гранде планує зникнути

Як повідомив представник 33-річної артистки, після фінального концерту туру в Лондоні, який запланований на 1 вересня, вона тимчасово припинить активну публічну діяльність.

Співачка хоче завершити гастролі "на високій ноті" та дозволити собі заслужений відпочинок.

"Вона з нетерпінням чекає можливості завершити гастролі здоровою, щасливою та взяти заслужену перерву від публічної роботи й появ на заходах, які стали причиною нескінченної уваги та постійного обговорення", - заявив представник.

Гранде планує тимчасово зникнути (фото: instagram.com/arianagrande)

Водночас джерело, наближене до співачки, зазначило, що вона щовечора виступає у чудовій формі та з великим успіхом.

Через бажання взяти паузу Гранде також не братиме участі у лондонській постановці мюзиклу Sunday in the Park with George, яка мала відкритися наступного літа в театрі Barbican Centre. У виставі вона повинна була зіграти разом зі своїм партнером по фільму Wicked Джонатаном Бейлі.

Чому вигляд Аріани знову став темою дискусій

Останніми роками зовнішність артистки регулярно обговорюють у соцмережах, оскільки вона сильно схудла. Нова хвиля коментарів виникла після виходу кліпу на пісню Petal, яка увійшла до однойменного альбому, випущеного 31 липня.



Користувачі вкотре забили на сполох, оскільки у відео зірка демонструє худорлявість.

"Я дуже люблю Аріану Гранде, і це відео мене лякає... і жоден розлючений фанат не завадить мені це сказати".

"Я навіть не можу насолоджуватися цим відео, не думаючи про те, що вона виглядає хворобливо кожну секунду, поки вона на екрані".

"Турбуватися про неї не дорівнює оцінювати її тіло".

"Це просто жахливо. Я не хочу, щоб хоч одна дівчина вважала це нормальним або прагнула до цього".

"Я сподіваюся, що люди з її оточення піклуються про неї".

"Те, що її команда називає цю реакцію "громадським обговоренням", а не "занепокоєнням щодо здоров’я", говорить багато про що".

"Сподіваюся, вона усвідомлює, що є багато людей, які коментують її схуднення, тому що щиро турбуються та піклуються про неї".

"Я дуже хвилююся за її здоров’я. Це ненормально. Хтось, будь ласка, допоможіть їй".

Фани хвилюються за здоров'я Аріани Гранде (кадр з кліпу)

Що каже Аріана Гранде

Сама зірка вже відповідала на подібну увагу. Наприклад, у пісні Yes, And? з альбому Eternal Sunshine 2024 року вона закликала людей не коментувати її тіло.

За словами джерела, Petal також став своєрідною відповіддю на "токсичну" увагу публіки.

"Цей альбом - це бойова пісня, гімн про складні стосунки з публікою та її токсичністю. Він не про романтичні стосунки чи розрив", - пояснив інсайдер.

Гранде закликає не обговорювати її фігуру (фото: instagram.com/arianagrande)