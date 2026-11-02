Актер Лиев Шрайбер носит браслет, посвященный Одессе: как выглядит украшение
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Актер Лиев Шрайбер носит браслет, посвященный Одессе: как выглядит украшение

Браслет имеет для актера особое значение: его дедушка по материнской линии родился в Одессе

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Лиев Шрайбер (фото: Getty Images)
Дата: 02 ноября 2026

Американский актер Лиев Шрайбер продемонстрировал особую связь с Украиной на экране. В новом сериале "Ноктюрн" (Nocturne) он появился с благотворительным браслетом Odesa Bracelet, имеющим для него личное значение.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на UNITED24, актер решил не снимать украшение во время работы над проектом, а сделал его частью гардероба своего персонажа Джона Линна.

Таким образом сине-желтый браслет стал не просто аксессуаром в кадре, а символом семейной истории Шрайбера и его поддержки Украины.

Происхождение актера

Особенное значение украшение имеет из-за происхождения актера. Его дедушка по материнской линии эмигрировал в США из Одессы. Именно поэтому связь с этим украинским городом для Шрайбера носит личный характер.

Odesa Bracelet создала американская дизайнер ювелирных украшений Джилл Платнер в сотрудничестве с гуманитарной организацией BlueCheck Ukraine.

Аксессуар изготовляют вручную из сине-желтого шнура, дополняя его серебряной застежкой. Все 100% дохода от продажи направляют на финансирование медицинских и гуманитарных проектов для гражданского населения Украины.

Украшение стало способом выразить солидарность с украинцами, а для Шрайбера оно имеет еще и личное измерение - напоминает об Одессе, откуда происходит его дедушка.

Актер Лиев Шрайбер носит браслет, посвященный Одессе: как выглядит украшение
Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)
Актер Лиев Шрайбер носит браслет, посвященный Одессе: как выглядит украшение
Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)
Актер Лиев Шрайбер носит браслет, посвященный Одессе: как выглядит украшение
Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)

Лиев Шрайбер поддерживает Украину

Лиев Шрайбер с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. Он является послом UNITED24, а также соучредителем организации BlueCheck Ukraine, помогающей проверенным гуманитарным инициативам в нашей стране.

История с браслетом UNITED24 поблагодарила актера за то, что он продолжает привлекать внимание к Украине и сохраняет связь с ней даже в своей работе в кино.

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