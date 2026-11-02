Актор Лієв Шрайбер носить браслет, який присвячений Одесі: як виглядає прикраса

Американський актор Лієв Шрайбер продемонстрував особливий зв'язок з Україною на екрані. У новому серіалі "Ноктюрн" (Nocturne) він з'явився з благодійним браслетом Odesa Bracelet, який має для нього особисте значення.

Таким чином синьо-жовтий браслет став не просто аксесуаром у кадрі, а символом родинної історії Шрайбера та його підтримки України .

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на UNITED24, актор вирішив не знімати прикрасу під час роботи над проєктом, а зробив її частиною гардероба свого персонажа Джона Лінна.

Походження актора

Особливе значення прикраса має через походження актора. Його дідусь по материнській лінії емігрував до США з Одеси. Саме тому зв'язок із цим українським містом для Шрайбера має особистий характер.

Odesa Bracelet створила американська дизайнерка ювелірних прикрас Джилл Платнер у співпраці з гуманітарною організацією BlueCheck Ukraine.

Аксесуар виготовляють вручну із синьо-жовтого шнура, доповнюючи його срібною застібкою. Усі 100% прибутку від продажу спрямовують на фінансування медичних і гуманітарних проєктів для цивільного населення України.

Прикраса стала способом висловити солідарність з українцями, а для Шрайбера вона має ще й особистий вимір - нагадує про Одесу, звідки походить його дідусь.

Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)

Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)

Odesa Bracelet (фото: jillplatner.com)

Лієв Шрайбер підтримує Україну

Лієв Шрайбер від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Він є амбасадором UNITED24, а також співзасновником організації BlueCheck Ukraine, яка допомагає перевіреним гуманітарним ініціативам у нашій країні.

Історією з браслетом UNITED24 подякувала акторові за те, що він продовжує привертати увагу до України та зберігає зв'язок із нею навіть у своїй роботі в кіно.