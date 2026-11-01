Помер засновник детройського техно Хуан Аткінс: йому було 64 роки

Американський діджей і музичний продюсер Хуан Аткінс помер у 64 роки. Він був учасником електронного гурту Cybotron та одним із представників легендарної трійки Belleville Three, яка сформувала звучання детройтського техно.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Resident Advisor .

Що відомо про смерть Хуана Аткінса

Трагічну звістку 1 листопада повідомило агентство музиканта Greensmith Artists.

Аткінса знайшли непритомним у готельному номері в Мехіко перед запланованим виступом у суботу, 31 жовтня. Його доправили до лікарні, де констатували смерть.

Причину смерті наразі не повідомляли.

Хуан Аткінс помер у 64 роки (фото: instagram.com/juan.cybotron.atkins)

Біографія та кар'єра музиканта

Аткінс народився в Детройті, штат Мічиган, а виріс у місті Белвілл. Там він познайомився з Кевіном Сандерсоном і Дерріком Меєм. Разом вони стали відомі як Belleville Three - трійка музикантів, чия творчість на початку 1980-х заклала основу детройтського техно.

У ті ж роки разом із Річардом Девісом Аткінс заснував електронний гурт Cybotron. Їхня музика поєднувала синтезаторні мелодії, електронні ударні та футуристичне звучання.

У 1981 році дует випустив композицію "Alleys of Your Mind", а у 1983-му - "Clear", яка стала однією з визначальних робіт раннього детройтського техно.



Після виходу з Cybotron Аткінс почав записувати музику під псевдонімом Model 500. У 1985-му він випустив композицію "No UFOs".

Того ж року музикант заснував власний лейбл Metroplex, на якому видавав свої роботи та підтримував інших представників детройтської електронної сцени.



Згодом Аткінс продовжив експериментувати з електронною музикою, повертався до проєкту Cybotron і випускав композиції під іменами Model 500 та Infiniti. Також він співпрацював із німецьким музикантом Моріцем фон Освальдом у межах спільного проєкту Borderland.

За свій внесок у розвиток електронної сцени музикант отримав прізвисько "The Originator" (Творець).