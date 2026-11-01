Умер основатель детройского техно Хуан Аткинс: ему было 64 года

Американский диджей и музыкальный продюсер Хуан Аткинс умер в 64 года. Он был участником электронной группы Cybotron и одним из представителей легендарной тройки Belleville Three, сформировавшей звучание детройтского техно.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Resident Advisor .

Что известно о смерти Хуана Аткинса

О трагедии 1 ноября сообщило агентство музыканта Greensmith Artists.

Аткинса нашли без сознания в гостиничном номере в Мехико перед запланированным выступлением в субботу, 31 октября. Его доставили в больницу, где вскоре констатировали смерть.

Причину смерти пока не сообщали.

Хуан Аткинс умер в 64 года (фото: instagram.com/juan.cybotron.atkins)

Биография и карьера музыканта

Аткинс родился в Детройте, штат Мичиган, а вырос в городе Белвилле. Там он познакомился с Кевином Сандерсоном и Дерриком Мэем. Вместе они стали известны как Belleville Three - тройка музыкантов, чье творчество в начале 1980-х заложило основу детройтского техно.

В те же годы вместе с Ричардом Дэвисом Аткинс основал электронную группу Cybotron. Их музыка совмещала синтезаторные мелодии, электронные ударные и футуристическое звучание.

В 1981 году дуэт выпустил композицию "Alleys of Your Mind", а в 1983-м - "Clear", ставшую одной из определяющих работ раннего детройтского техно.



После выхода из Cybotron Аткинс начал записывать музыку под псевдонимом Model 500. В 1985-м он выпустил композицию "No UFOs".

В том же году музыкант основал свой лейбл Metroplex, на котором издавал свои работы и поддерживал других представителей детройтской электронной сцены.



Затем Аткинс продолжил экспериментировать с электронной музыкой, возвращался к проекту Cybotron и выпускал композиции под именами Model 500 и Infiniti. Он также сотрудничал с немецким музыкантом Морицем фон Освальдом в рамках совместного проекта Borderland.

За свой вклад в развитие электронной сцены музыкант получил прозвище The Originator (Творец).