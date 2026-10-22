Адриана Лима установила рекорд Victoria's Secret: модель вышла на подиум шоу в 21-й раз

45-летняя бразильская супермодель Адриана Лима стала рекордсменкой Victoria's Secret Fashion Show, приняв участие в показе бренда уже в 21-й раз. Как сообщает Wave RBC.UA, очередное шоу состоялось 18 октября 2026 в Лос-Анджелесе и собрало как легендарных "ангелов", так и новых звезд подиума.

Модель сделала больше всего выходов на подиуме

Ее история сотрудничества с брендом началась еще в 1999 году, когда она впервые приняла участие в знаменитом шоу. Уже в следующем году бразильянка стала одним из официальных "ангелов" бренда.

На показе этого года модель появилась в двух образах. Сначала она продемонстрировала ярко-зеленое кружевное боди с глубоким вырезом, дополненное эффектными крыльями с цветочными элементами.

Адриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

Адриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

Второй выход Лимы состоялся в конце шоу: она появилась в белом наряде с кружевными деталями и большими декоративными крыльями.

Адриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

Адриана Лима (фото: instagram.com/adrianalima)

В 2018 году модель простилась с подиумом Victoria's Secret после двух десятилетий сотрудничества с брендом. Однако это не стало окончательным завершением ее истории с брендом: после шестилетнего перерыва Лима вернулась на шоу в 2024 году, а затем приняла участие в показах 2025-го и 2026 года.

Для Алессандры Амбросио это был 20 выход

Еще одной знаковой участницей этого шоу стала Алессандра Амбросио. Для бразильской супермодели этот выход был уже 20 в карьере на подиуме Victoria's Secret.

Показ 2026 стал третьим после восстановления Victoria's Secret Fashion Show в 2024-м. В этот раз мероприятие впервые за 19 лет состоялось на Западном побережье США.