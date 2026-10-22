Когда трагедия становится чьим-то успехом: стоит ли смотреть "Праймтайм" с Робертом Паттинсоном

22 октября в украинский прокат выходит "Праймтайм", очередной фильм Лэнса Оппенгайма с Робертом Паттинсоном в роли телеведущего Криса Хансена. Wave RBC.UA побывал на допремьерном показе. Разговор будет интересным.

Перенесемся на 20 лет назад

В 2006-м Крис Хансен, реально существующий и известный в США ведущий, возглавляет безумно успешную программу "Поймать хищника". Вместе со съемочной группой он устраивает ловушки для взрослых, которые ищут в сети встречи с детьми. Преступников ловят с поличным, а момент задержания транслируют на всю Америку.

Каждый раз, выходя навстречу "гостям", Хансен произносит одну и ту же фразу: "Почему бы вам не присесть?" Она стала его визитной карточкой, мемом и, как оказывается, приговором. И не только для тех, кого показывают в эфире.

Телевидение наизнанку

Однако Оппенгайм снимает не биографическую драму о справедливом возмездии. Наряду с идейной составляющей шоу он показывает его изнанку: циничные шутки продюсеров, погоню за кассой и зрелищностью, момент, когда чужая трагедия превращается в удачный кадр. Реальные судьбы тех, кого ловят, и ловящих пересекаются именно там, где заканчивается журналистика и начинается телевизионный продукт.

По сути это история о том, что жажда успеха и погоня за рейтингами часто оказываются лишь тенью незакрытых гештальтов прошлого. А выбор, который мы делаем каждый день, рассказывает о нас больше, чем любая идеальная картинка наших представлений о себе. Фильм не дает удобных ответов на вопрос, кто здесь герой, кто антигерой. Вот поэтому он и работает.

Кадр из фильма "Праймтайм" (предоставлен Adastra Cinema)

Персона или персонаж?

Отдельно следует сказать о Паттинсоне, который в "Праймтайме" не только исполнил главную роль, но и выступил сопродюсером. Он давно доказал, что является актером широкого диапазона, и лучше ему удаются сложные персонажи. Сначала они отталкивают, потом вызывают симпатию, а под финал превращаются в тех, кого искренне жалко.

Его Хансен именно таков.

Зритель проходит вместе с ним весь этот путь от отторжения к сочувствию и даже не замечает, в какой момент изменилось отношение.

Не менее важную роль играет визуальное решение. Цветовая гамма и большое количество крупных планов создают ощущение постоянного наблюдения. Камера буквально не отпускает героев, и в какой-то момент возникает вопрос, который, кажется, и главный в фильме: если на тебя круглосуточно направлены объективы, остается ли в тебе место для собственного "я"?

Интересный факт

Настоящий Крис Хансен, ведущий телепрограммы "Поймать хищника", картину раскритиковал . Назвал ленту полной выдумкой, далекой от реальности, и даже заявил, что рассматривает возможность подать иск против студии A24.

Режиссер, в свою очередь, настаивает, что именно таким и был замысел. Похожего мнения и сам Паттинсон, который, выступая одним из продюсеров фильма, признался, что никогда не ставил своей целью сделать фильм именно о Крисе Хансене. История телешоу "Поймать хищника" - здесь только декорация для исследования человеческих пороков и человеческой природы в целом. Это точно не документалистика.

Если вы готовы к неудобному разговору о славе, морали и цене эфирного времени... Почему бы вам не присесть? Сеанс вот-вот начнется.