Книги меняют мировоззрение: Дуа Липа открыла литературный фестиваль в Лондоне

Британская певица Дуа Липа приняла участие в открытии Лондонского литературного фестиваля London Literature Festival 2026, который в этом году проходит под ее кураторством.

Как сообщает Wave RBC.UA, накануне старта события на знаменитом рекламном экране Piccadilly Lights в Лондоне появилось специальное послание артистки о том, как чтение помогает людям лучше понимать мир и друг друга.

Что известно о фестивале

Инициативу реализовали совместно с книжным клубом Service95 Book Club, основанным Дуа Липой, а визуальное оформление создала иллюстратор и аниматор Рама Дуваджи (Rama Duwaji).

Главная идея кампании - напомнить, что ценность книг заключается не только в рассказах, которые они рассказывают, но и в возможности посмотреть на привычные вещи под другим углом.

В послании, посвященном фестивалю, говорится, что литература помогает увидеть мир глазами других людей, представить себя на их месте и понять другой опыт.

"Ценность книги - в том, что благодаря ей мы начинаем видеть мир по-другому", - такое мнение стало основой кампании.

Дуа Липа станет куратором фестиваля литературы

London Literature Festival продлится с 21 октября по 1 ноября 2026 года. Это уже 19-й фестиваль, посвященный литературе и устному слову, который проходит в рамках празднования 75-летия культурного центра.

В частности, 24 октября Дуа Липа пообщается с британской писательницей Зеди Смит о ее дебютном романе "Белые зубы". На следующий день певица встретится с легендарной музыкантшей и писательницей Патти Смит, которая представит мемуары Bread of Angels.

Дуа Липа основала Service95 Book Club в 2023 году. В рамках проекта она ежемесячно выбирает книгу, которой увлекается и записывает подкасты с ее автором. Через этот клуб артистка стремится знакомить читателей с разными культурами, взглядами и историями.