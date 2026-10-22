Коли трагедія стає чиїмось успіхом: чи варто дивитися "Праймтайм" із Робертом Паттінсоном

22 жовтня в український прокат виходить "Праймтайм", черговий фільм Ленса Оппенгайма з Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Хансена. Wave RBC.UA побував на допрем'єрному показі. Розмова буде цікавою.

Перенесемося на 20 років назад

У 2006-му Кріс Хансен, реально існуючий і відомий у США ведучий, очолює шалено успішну програму "Спіймати хижака". Разом зі знімальною групою він влаштовує пастки для дорослих, які шукають у мережі зустрічей із дітьми. Злочинців ловлять на гарячому, а момент затримання транслюють на всю Америку.

Щоразу, виходячи назустріч "гостю", Хансен вимовляє одну і ту саму фразу: "Чому б вам не присісти?" Вона стала його візитівкою, мемом і, як з'ясовується, вироком. І не лише для тих, кого показують в ефірі.

Телебачення навиворіт

Проте Оппенгайм знімає не біографічну драму про справедливу відплату. Поряд з ідейною складовою шоу він показує його виворіт: цинічні жарти продюсерів, гонитву за касою та видовищністю, момент, коли чужа трагедія перетворюється на вдалий кадр. Реальні долі тих, кого ловлять, і тих, хто ловить, перетинаються саме там, де закінчується журналістика і починається телевізійний продукт.

По суті, це історія про те, що жага успіху й гонитва за рейтингами часто виявляються лише тінню незакритих гештальтів минулого. А вибір, який ми робимо щодня, розповідає про нас більше, ніж будь-яка ідеальна картинка наших уявлень про самих себе. Фільм не дає зручних відповідей на питання, хто тут герой, а хто антигерой. Саме тому він і працює.

Кадр з фільму "Праймтайм" (наданий Adastra Cinema)

Персона чи персонаж?

Окремо варто сказати про Паттінсона, який у "Праймтаймі" не лише виконав головну роль, а й виступив співпродюсером. Він давно довів, що є актором широкого діапазону, і якнайкраще йому вдаються складні персонажі. Спершу вони відштовхують, потім викликають симпатію, а під фінал перетворюються на тих, кого щиро шкода.

Його Хансен саме такий.

Глядач проходить разом із ним увесь цей шлях від відторгнення до співчуття і навіть не помічає, в який момент змінилося ставлення.

Не менш важливу роль відіграє візуальне рішення. Колірна гама та велика кількість крупних планів створюють відчуття постійного спостереження. Камера буквально не відпускає героїв, і в якийсь момент постає питання, яке, здається, і є головним у фільмі: якщо на тебе цілодобово спрямовані об'єктиви, чи лишається в тобі місце для власного "я"?

Цікавий факт

Справжній Кріс Хансен, ведучий телепрограми "Спіймати хижака", стрічку розкритикував . Назвав стрічку цілковитою вигадкою, далекою від реальності, і навіть заявив, що розглядає можливість подати позов проти студії A24.

Режисер, в свою чергу, наполягає, що саме таким і був задум. Схожої думки й сам Паттінсон, який, виступаючи одним із продюсерів фільму, зізнався, що ніколи не ставив собі за мету зробити фільм саме про Кріса Хансена. Історія телешоу "Спіймати хижака" - тут лише декорація для дослідження людських вад і людської природи загалом. Тож це точно не документалістика.

Натомість, якщо ви готові до незручної розмови про славу, мораль і ціну ефірного часу... Чому б вам не присісти? Сеанс от-от почнеться.