Фільм "Престиж" через 20 років після прем'єри вперше вийде у форматі IMAX

Фільм "Престиж" (The Prestige) режисера Крістофера Нолана повернеться на великі екрани з нагоди 20-річчя прем’єри. Студія Disney представила перший тизер перевипуску стрічки, яку вперше можна буде побачити у форматах 70 мм та IMAX.

Як повідомляє Wave RBC.UA, покази розпочнуться 29 січня 2027 року в окремих кінотеатрах.

Що відомо про сюжет

У центрі сюжету - двоє ілюзіоністів, Роберт Енджер і Альфред Борден, яких зіграли Г’ю Джекман та Крістіан Бейл. Колись вони були друзями й партнерами, однак трагічний випадок під час виступу перетворив їх на запеклих суперників.

Кожен прагне розкрити секрети іншого та довести власну перевагу, а професійне протистояння поступово переростає в небезпечну одержимість.

Фільм "Престиж" (фото: кадр з фільму)

У боротьбі за звання найвидатнішого мага герої вдаються до обману, саботажу й ризикованих трюків. Фільм майстерно поєднує загадки, несподівані сюжетні повороти та психологічну драму, змушуючи глядачів сумніватися в тому, що вони бачать на екрані.

Хто знявся у фільмі

Окрім Джекмана та Бейла, у стрічці знялися Скарлетт Йоганссон, Майкл Кейн, Ребекка Голл, Енді Серкіс і Девід Бові, який зіграв винахідника Ніколу Теслу.

Г’ю Джекман і Скарлетт Йоганссон (фото: кадр з фільму)

Скарлетт Йоганссон (фото: кадр з фільму)

"Я дуже радий повернути "Престиж" на великі екрани й особливо тішуся можливості дати глядачам змогу вперше побачити фільм на 70-міліметровій плівці та в IMAX", - зазначив Нолан у заяві з нагоди перевипуску.

Оригінальна стрічка вийшла у 2006 році й була номінована на дві премії "Оскар" - за найкращу операторську роботу та найкращу роботу художника-постановника. Фільм знятий за однойменним романом британського письменника Крістофера Пріста.

Фільм "Престиж" (фото: кадр з фільму)

Повернення "Престижу" відбудеться 29 січня 2027 року. Окрім IMAX і 70-міліметрової плівки, заплановані також покази у форматах 35 мм і Digital 2D.