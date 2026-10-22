Легко повторити вдома: 5 простих ідей макіяжу на Геловін

Зазвичай на Геловін прийнято перевдягатись в монстрів, проте не завжди на це є час, сили чи бажання. Але можна зробити легкий тематичний макіяж з того, що вже є в косметичці, який займе мінімум часу і додасть святкового настрою.

Вже зовсім скоро настане Геловін – свято, яке так яскраво й весело відзначають в улюблених фільмах та серіалах, та яке поки не так масово прижилось в Україні. Попри це, багато хто все ж не втрачає привід зібрати друзів та рідних, приготувати тематичні страви та гарно провести вечір.

Милі привиди

Макіяж-пʼятихвилинка, з яким важко не впоратись. Для нього потрібні лише світлі тіні, які точно мають бути в вашій щоденній палетці, та чорна підводка для очей. Тіні слід нанести на палець і розтягнути на щоці плямку у формі привида, а потім просто домалювати підводкою очі. Зробити 3 таких міні-привида і готовий швидкий та милий образ на свято.

Накладні павучки

Ще один швидкий образ, для якого достатньо просто купити накладні вії та наклеїти їх на обличчя у вигляді павучків. Краще обрати вії-пучки, щоб були однакові частинки і виглядало акуратніше.

“Кривава” рана на обличчі

Цей образ виглядає більш ефектно та моторошно, ніж попередні, проте теж нескладно робиться, хоч і потребує трохи більше зусиль та часу. Для цього потрібні чорна та біла підводки та червоні тіні або помада. Чорним треба намалювати майбутній “поріз”, а далі додати йому фактурності та реалістичності.

Павутинка з зубної нитки

Для цього мейк-апу потрібні підручні засоби – зубну нитку та флосери. На зубну нитку треба нанести консилер і, прикладаючи її до обличчя, намітити майбутню павутинку. Після цього – навести лінії підводкою для очей. Далі нанести на флосер чорний олівець і додати перетинки між лініями. Доповнити павутинку стразами, нанести макіяж на решту обличчя і готовий швидкий та ефектний образ.

“Криваві” подряпини

Ще один образ, для якого знадобиться зубна нитка. Її треба змастити червоною помадою і прикласти до обличчя, імітуючи ефект подряпин. Можна, щоб вони були неакуратні та трішки розмазані. А далі просто затонувати лінії темнішими тінями, щоб додати реалістичності.