Легко повторить дома: 5 простых идей макияжа на Хэллоуин

Обычно на Хэллоуин принято переодеваться в монстров, однако не всегда на это есть время, силы или желание. Но можно сделать легкий тематический макияж из того, что уже есть в косметичке, который займет минимум времени и придаст праздничное настроение.

Уже совсем скоро наступит Хэллоуин – праздник, который так ярко и весело отмечают в любимых фильмах и сериалах, но пока не так массово прижившийся в Украине. Несмотря на это, многие не теряют повод собрать друзей и родных, приготовить тематические блюда и хорошо провести вечер.

Милые привидения

Макияж-пятиминутка, с которым трудно не справиться. Для него нужны только светлые тени, которые точно должны быть в вашей ежедневной палетке, и черная подводка для глаз. Тени следует нанести на палец и растянуть на щеке пятнышко в форме привидения, а затем просто дорисовать подводкой глаза. Сделать 3 таких мини-призрака и готовый быстрый и милый образ на праздник.

Накладные паучки

Еще один быстрый образ, для которого достаточно просто купить накладные ресницы и наклеить их на лицо в виде паучков. Лучше выбрать ресницы-пучки, чтобы были одинаковые частицы и выглядело аккуратнее.

"Кровавая" рана на лице

Этот образ выглядит более эффектно и жутко, чем предыдущие, но тоже несложно делается, хотя и требует немного больше усилий и времени. Для этого нужны черные и белые подводки и красные тени или помада. Черным надо нарисовать будущий "порез", а затем придать ему фактурность и реалистичность.

Паутинка из зубной нити

Для этого мейк-апа понадобятся подручные средства – зубную нить и флоссеры. На зубную нить нужно нанести консилер и, прикладывая ее к лицу, наметить будущую паутинку. После этого – навести линии подводкой для глаз. Затем нанести на флосер черный карандаш и добавить перепонки между линиями. Дополнить паутинку стразами, нанести макияж на остальное лицо и готовый быстрый и эффектный образ.

"Кровавые" царапины

Еще один образ, для которого понадобится зубная нить. Ее нужно смазать красной помадой и приложить к лицу, имитируя эффект царапин. Можно, чтобы они были неаккуратны и немного размазаны. А дальше просто затонировать линии более темными тенями, чтобы придать реалистичности.